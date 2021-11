COP26 ¿Fracaso o esperanza?

Recién acaba de terminar la reunión de partes 2021 o más conocida como reunión contra el cambio climático COP 26 en Glaslow, Escocia, Reino Unido.

Dependiendo como se vea desde varios puntos de vista, las opiniones se dividen en dos facetas las cuales son: fue un fracaso porque no se logró los acuerdos más firmes y concretos para dejar el uso de la quema de combustibles fósiles como lo son el petróleo, gas y carbón pero sobre todo dejar de usar el carbón para empezar a lo que se opusieron China (primer emisor de gases tipo invernadero del mundo) y la India (uno de los principales emisores de gases tipo invernadero a nivel mundial).

La otra faceta es que la esperanza es lo que muere al último ya que los países asistentes se volvieron a comprometer a ir disminuyendo el uso y la quema de combustibles fósiles pero aunque ya no se puso un plazo y porcentaje pero si se dijo que el compromiso es lograr y limitar a 1.5 grados el calentamiento del planeta para este siglo como se había acordado en la reunión de París en el año 2005 (hace 6 años).

En mi opinión muy personal ante el panorama que la Tierra no puede seguir esperando, la reunión y los acuerdos fueron insuficientes y la considero un fracaso.

Los gobiernos están dejando y actuando como lo hicieron desde Kioto 1997 en que dejan a las generaciones futuras cuando ya tengan el problema del calentamiento global hasta la garganta actúen y resuelvan el problema y le dan y le dan largas al asunto, aunque si es cierto que todos firmaron un acuerdo para acabar con la reforestación y sembrar más plantas y crear más espacios verdes o sea dejar de seguir destruyendo los bosques y selvas que son nuestros pulmones pero desgraciadamente vemos a nivel mundial que la tendencia es hacer esto último por los crecimientos de las grandes manchas urbanas, la utilización de la madera y sobre todo se necesita más terrenos para la agricultura, ganadería, etcétera y no será nada fácil aplicar este plan de evitar la desforestación.

La India logró que se cambie en el documento (aunque no asistió hasta que sintieron que sus intereses iban a ser afectados) y China (que tampoco fue y lo mismos intereses de la India) a que se cambiara el término de eliminación progresiva del uso de carbón a reducción progresiva del uso del carbón que son dos cosas muy diferentes y logrando esto amenazando con no firmar ningún documento si no se hacia ese cambio, el fracaso de esta cumbre que iba a ser de dimensiones históricas algo que ya ni los asistentes, ni el país anfitrión y el mundo quería que sucediera.

Ante esto seguiremos padeciendo lo que ya se está volviendo una nueva modalidad con los fenómenos meteorológicos extremos, algo que ya es en verdad muy preocupante ante la gran cantidad de situaciones meteorológicas anormales y la afectación más seguida de los mismos a determinadas zonas del mundo y cada vez en peor intensidad debido ya al sobrecalentamiento de nuestra atmósfera que ha desquiciado su funcionamiento.

El mundo insiste en quemar en usar más el transporte individual que el transporte colectivo, ya que utilizando este último se reducirían las emisiones de carbono que es una de las metas de todas las reuniones de partes cada vez que se realizan y ejemplo de esto es utilizar más ferrocarril como transporte colectivo en vez de autobuses y autos que usan y queman gasolinas.

Otro ejemplo que ocurre en todas las grandes ciudades es habilitar el uso de ferrocarril, en Mérida existe una red de vías en desuso ahora que bien podrían utilizarse como un metro tipo la Ciudad de México y usando electricidad en vez de quemar diésel para transporte público, pero a veces las buenas intenciones de los gobiernos van en contra de los monopolios e interés de poderosas líneas de transporte terrestre y ni meterse con ellos.

Para finalizare el mundo está siendo condenado sin duda alguna hacia su destrucción, ya que puede más los intereses económicos y políticos de los países sin darnos cuenta que a la larga a ricos y pobres, todos afecta el calentamiento global y su cambio climático, pero como siempre los países más pobres sufrirán más y antes de lo previsto sin ser los principales causantes del desastre climático.