Coparmex: el ayuntamiento debe cuidar sus contrataciones

Sajhid Domínguez/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Adrián López Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Cancún, (Coparmex) hizo un enérgico llamado a los encargado de la contratación de inspectores de la dirección de Comercio en Vía Publica del Ayuntamiento y resaltó que de igual forma en las empresas, deben tener bases de datos actualizadas para no contratar a personas con antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado.

“Definitivamente debería haber más filtros para este tipo de contrataciones y eso aplica para todos, hoy en las empresas también se ha vuelto un tema complejo porque ya no sabemos a quienes estamos dejando entrar, como empresarios no podemos hacer mucho porque no tenemos bases de datos actualizadas y no sabemos a quiénes estamos contratando, pero si tuviéramos un registro nacional, creo que esto no pasaría”, apuntó, ante la captura de un individuo relacionado con el crimen organizado y que resultara trabajar en la Dirección de Comercio en Vía Pública.

Coparmex hizo un llamado para que el ayuntamiento cuide más sus contrataciones, y que aplique más filtros para aceptar a personas en puestos importantes, ya que ellos sí deben contar con registros y con bases de datos que impidan que cualquiera pueda ingresar a trabajar en este tipo de posiciones.

López Sánchez instó que la Contraloría del ayuntamiento, también endurezca sus investigaciones. “Seguramente este señor presentó sus declaraciones patrimoniales, pero ahí nunca puso todo lo que tenía, porque yo creo que ni las revisan, ya hay demasiados temas que tienen que ver con la seguridad y este es uno más”, dijo.

Según explicó, la solución real a este problema en específico, sería la de tener una plataforma en la que gobierno y empresarios pudieran revisar a quiénes van a contratar y revisar sus antecedentes, y añadió que el estado de derecho en México está dañado, ya que en el caso de Transparencia, los ayuntamientos no presentan nada.

“Necesitamos la aclaración urgente de todos los temas, de lo de los barcos, de esto del inspector de Comercio y esto debe ser lo primero que deben de hacer las autoridades de justicia, que declaren a este señor culpable o no culpable y si se esclarece, que se sancione a quien se deba y que no vuelva a suceder”, finalizó.