Corazón Films anuncia los estrenos para 2018

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La distribuidora y productora mexicana de películas Corazón Films, llenará de emociones las salas de cine este 2018, con una serie de títulos que la gente espera; desde el cine de acción, el animado, el de terror y misterio hasta comedias románticas y dramas.

A continuación, presentamos una selección de títulos que darán mucho de qué hablar, ya que se tratan de algunas de las películas más esperadas para el próximo año que lanzará la compañía.

“Más fuerte que el destino” 4 de enero

“Terror en la oscuridad” 12 de enero

“La fiesta de la vida” 19 de enero

“Lo más sencillo es complicarlo todo” 26 de enero

Renata descubre que el amor de su vida (13 años mayor que ella) ha decidido casarse, por lo que elabora un plan para impedirlo, sin contar que “el destino”, en quien tanto cree, le tendrá preparada una gran sorpresa. La película cuenta con la participación de Danna Paola, Marjorie de Sousa y Alosian Vivancos, bajo la dirección de René Bueno.

“El pequeño vampiro 3D” 2 de febrero

“¿Quién @#*%$ es papá? 16 de febrero

“El cavernícola” 23 de febrero

“La maldición de la casa Winchester” 9 de marzo

“Basada en hechos reales” 16 de marzo

“Hasta que la boda nos separe” 30 de marzo

Daniel y María están comprometidos y buscan tener una boda moderna en la playa, pero el padre de ella quiere un festejo tradicional al estilo mexicano. La pareja decide hacer dos bodas: una para la familia y otra para los amigos; por azares del destino las dos tendrán que ser el mismo día. Participan Adal Ramones, Roberto Palazuelos y Diana Bovio, bajo la dirección de Santiago Limón y la producción de Billy Rovzar.

“Ana y Bruno” 13 de abril

“Mimic: voces del más allá” 4 de mayo

“My son” 18 de mayo

“La marcha de los pingüinos 2” 1 de junio

“KIN” 8 de junio

“The Wife” 22 de junio

Joan Castleman es la esposa devota de la estrella literaria Joe. Ignorando infidelidades y excusas ella empieza a dudar de sus decisiones 40 años después de sacrificar su talento y sueños por su esposo. Joan llega al límite la noche previa a la entrega del Premio Nobel de Literatura a Joe. Con Con Glenn Close, Christian Slater y Jonathan Pryce, bajo la dirección de Björn Runge.

“I Feel Pretty” 6 de Julio

“El club de los insomnes” 20 de julio

“Ahí viene Cascarrabias” 3 de agosto

Cuando el Reino de Siempre Jamás se ve amenazado por el malvado hechicero Cascarrabias y su terrible Dragón, la princesa Amanecer acude al príncipe Terry, un tímido y escuálido adolescente poseedor del mayor corazón del mundo. Filme bajo la dirección de Andrés Couturier.

“Malacopa” 17 de agosto

“How to talk to girls at parties” 7 de septiembre

“Robin Hood: Orígenes” 21 de septiembre

“Life it self” 12 de octubre

“A la herencia con cariño” 26 de octubre

“Devil’s Gate” 9 de noviembre

“Ni tú ni yo” 30 de noviembre

“Dragon Rider” 14 de diciembre

“A simple favor” 28 de diciembre