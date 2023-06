Corcholatas de gira

Como era de esperar, el Instituto Nacional Electoral decidió pronunciarse sobre el proceso interno de la 4T (Morena y aliados) con miras a las giras de promoción que las "corcholatas" inician hoy lunes. Para la Comisión de Quejas del juez electoral nacional, los actos de promoción de aspiraciones podrían violar la ley si cometen infracciones ya divulgadas, como hacer llamados al voto, promover la plataforma de Morena y presentar promesas electorales, entre otras.

El INE advirtió desde el viernes pasado que la violación a dichos lineamientos puede derivar en la pérdida del derecho a registrar formalmente sus precandidaturas en su momento y no poder participar por ello en las elecciones presidenciales de 2024. Evidentemente la prohibición está dirigida a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. Todos con licencias o renuncias en vigor.

Habrá que poner mucha atención no solamente en lo que realicen las "corcholatas", sino sus promotores y simpatizantes. Como se sabe, legisladores locales y federales están exentos del "piso parejo" (siempre y cuando cuiden las formas), por lo que durante este receso en ambas Cámaras se verá un despliegue mayor en los territorios, que coincide con el arranque de las citadas giras y con la consolidación en algunos casos de propias aspiraciones rumbo al año de todas las batallas. Es, digamos, la coyuntura ideal para difundir simultáneamente ideas, propósitos e imagen.

Además de dicha situación, que implica un riesgo por las prohibiciones inherentes, se verá si cumplen o no la sugerencia de no tratar a fondo con medios críticos de la 4T, aun cuando el presidente López Obrador ya dijo que es asunto de cada quien. Es un tema incómodo, sensible, porque se sabe que no todos están de acuerdo: en ciertos círculos incluso del oficialismo federal se les llamó "ley mordaza" y "censura", aunque en otros aplaudieron las medidas, coherentes, dijeron, con lo que plantea el movimiento. Ya veremos cómo resuelven en los hechos.

Las "corcholatas" pegan primero. Con lo que sigue desde este día hasta el 27 de agosto -y más allá- fijarán la agenda, tomarán ventaja en el debate público y mantendrán contacto directo con la ciudadanía, mientras la oposición prepara sus asuntos para el 26 de este mes, cuando revisará el método de selección. ¿Tarde? ¿Lentos? ¿En desventaja?

La carrera hacia el 2024 ya empezó. La presidencial jalará a las demás competencias por la dinámica impetuosa.