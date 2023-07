Corcholatas en Q. Roo

Falta poco más de un mes para conocer a la "corcholata" ganadora de la interna presidencial en la 4T, el 6 de septiembre. En Quintana Roo ya estuvieron las seis que aspiran: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. Frente a ello, una visión parece consolidarse: "en el estado es Claudia".

La conclusión de la militancia puede resultar prematura, aunque no sólo se basa en el número de simpatizantes en las asambleas o en que antes de comenzar formalmente las giras, tanto autoridades como referentes y liderazgos le expresaron públicamente su respaldo a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México; sino en que, los hombres que pretenden conseguir la candidatura, han dado ciertas señales que no complacen a la base de su propio movimiento.

Durante la presencia del ex canciller en Solidaridad el pasado viernes (en el marco del aniversario de fundación) se recordó que él canceló una vista hace algunas semanas en el sur, quizá para coincidir ahora con el acto protocolario en un bastión de la oposición.

La anterior puede ser una interpretación errónea, pero conocida es la expresión de Ebrard cuando sostuvo que, si ve un proceso turbio en Morena, pudiera tomar otro camino. ¿Apertura real a rivales?

En dicho sentido, quienes conforman o participan en el área del grupo de poder estatal cierran filas con Sheinbaum por su defensa ideológica, sin titubeos, que favorece en Quintana Roo principalmente a fundadores como ella. ¿Marcelo sí titubea? Son dos preguntas que se repiten en los entornos del oficialismo.

También estuvo el mismo viernes Manuel Velasco, quien fue "arropado" por Renán Sánchez, otro que, sin embargo, aparece en la primera línea de la Red de Apoyo a Claudia. Se vio a Estefanía Mercado, a quien Velasco levantó la mano con la mira puesta justamente en Solidaridad, aunque la diputada local del Verde igual difunde abiertamente la imagen de Sheinbaum.

Solidaridad contrajo importancia electoral nacional porque será centro de grandes batallas. La presencia de figuras del país le otorga al municipio una relevancia estratégica. A mirar con interés ese devenir, confirmado el viernes.

De las otras "corcholatas" poco se supo en su gira por la entidad. No provocan el mismo interés en la población. La pelea por la candidatura morenista se cierra a Claudia y a Ebrard. En un Quintana Roo dominado por mujeres aventaja notoriamente la primera. Por todo aquello se consolida la afirmación: "en el estado es Claudia".