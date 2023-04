Cortocircuito deja sin luz a familias de Valladolid Nuevo

Quince familias no tienen los servicios de energía eléctrica y todo se debe por un cortocircuito, donde el cable está en el suelo y es un peligro para las familias, denunció el ex delegado de la comunidad de Valladolid Nuevo, Roque Marciano Batún May.

Precisó que fue el sábado pasado, cuando sucedió ese incidente y el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a pesar de que se le reportó, no ha acudido para su reparación y en esa zona hay algunos negocios que pasaron peripecias. La zona afectada es sobre la calle 21 y 18 de Marzo, en frente de la iglesia adventista.

De igual forma, en los últimos días las colonias populares de Kantunilkín han sufrido una serie de apagones causando inconformidad, porque podrían deteriorarse los aparatos electrodomésticos y adicional se suspende el servicio de agua potable.

Brigadas comunitarias en Agua Azul

El poblado de Agua Azul fue la sede del programa de brigadas comunitarias que tiene como finalidad de acercar los servicios a las familias y evitar gastos de alimentación y pasaje al acudir al Palacio Municipal.

Los trabajos fueron encabezados por el secretario general del Ayuntamiento, Roger Augusto Medina Pacheco, destacando la participación de las familias que acudieron para recibir atención médica, corte de cabello, asesoría jurídica y un espacio de sano esparcimiento, donde los niños pudieron leer, dibujar y concluir con la proyección de una película infantil.

Además las autoridades a través del área de Servicios Públicos, entregaron botes de basura y herramientas de trabajo con la finalidad de brindar una mejor imagen, ya que es el cruce de turistas que se dirigen hacia la zona de los cenotes.

En estos eventos, por cuestiones desconocidas, los regidores brillan por su ausencia y eso se evidenció en una sesión de cabildo a través del director de Planeación, Jorge Luis Rivera Morales. (Con información de Raúl Balam)