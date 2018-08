Peligran 100 hectáreas de chile jalapeño

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- Productores de Chile Jalapeño de Nicolás Bravo, exigieron a la Sedarpe la liberación del apoyo de fertilizantes que prometieron, pues existen cerca de 100 hectáreas del picante que podrían perderse de no llegar a tiempo este apoyo.

Reynaldo Guzmán Juárez productor de Chile jalapeño explicó que como cada año se han dedicado a la actividad del cultivo de chile.

“Ahorita estamos en proceso de trabajo, ya llevamos dos meses, sembramos el primero de julio, y en los próximos días deben de empezar a cosechar”, comentó.

Explicó que han optado por sembrar en diferentes tiempos a fin de que en alguno pegue el cultivo, especialmente porque desde el inicios de la canícula.

Señaló que esperan las lluvias de temporal que deben de caer entre los meses de septiembre y octubre con más regularidad.

“Tenemos diez hectáreas pero hay otros compañeros, con al menos cien hectáreas sembradas en total”, dijo.

Sin embargo, dijo están esperando el apoyo de fertilizantes que les prometió la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) desde hace varios meses y que a la fecha no ha llegado.

“Solo nos dicen que no llega y no llega, voy a esperar una semana más pero si no, que conseguir dinero para comprarlo, aunque es caro, le voy a echar alguna fórmula que evite enfermedades en la raíz y le da crecimiento y desarrollo de la fruta”, comentó.

El campesino reconoció que al momento están empleando entre 10 y 15 personas diarias, durante los últimos dos meses, y en unos días más estarán contando con más de 200 personas, por un periodo de cuatro meses que dura el corte de chile.

Comercializan a través de coyotes

Dijo que la forma de comercializar sigue siendo a través de intermediarios, o mejor conocidos como “coyotes”, quienes incluso ahora financian la producción con la finalidad de que se las entreguen a ellos, y este año debido a que hay escasez de picante en todo el país esperan precios de entre cinco y siete pesos el kilo.

“Comercializamos a través de coyotes, comerciantes que desde hace 30 años están trabajando, al menos nosotros tenemos contratada la producción que se espera está entre cinco y siete pesos el kilo que son vendidos a las empacadoras La Costeña y La Morena”, comentó.

Ante esta situación, pidió al gobierno federal y estatal apoyar la actividad que ha estado olvidada, pero que contribuyen a la economía de la zona con la generación de empleos.