COVID: Menores de Q. Roo buscan que les apliquen la vacuna Pfizer

El regreso a clases presenciales hizo evidente para muchos la necesidad y pertinencia de vacunar a los jóvenes contra la COVID.

En diversas partes del país, jóvenes interpusieron amparos para lograr que el Gobierno Federal, instancia que controla la vacunación contra esta enfermedad, les permita acceder al antígeno.

Sin ir más lejos, ayer 4 de septiembre, la Jueza Tercero de Distrito, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, emitió un plazo de 96 horas para que se determine fecha y hora en la que se aplicará la vacuna del Covid-19 a una menor de 12 años de edad en Yucatán, luego de que sus padres presentaron un amparo para tal efecto.

Ante esto, los jóvenes en Quintana Roo no podían quedarse atrás y de hecho ya existe una solicitud expresa para poder vacunarse, e incluso se “cocina” en el Congreso del Estado un exhorto que daría mayor peso al deseo de los menores de 18 años por vacunarse contra la COVID.

El pasado 26 de agosto de 2021, el colectivo Rugir Violeta interpuso un amparo para que dos menores de edad sean vacunadas contra el coronavirus.

Esto, de acuerdo con la publicación en sus redes sociales, sería con la vacuna de Pfizer, misma que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, puede aplicarse en menores de edad.

El colectivo informó en la misma publicación que los amparos fueron admitidos ante el Juzgado Primero de Distrito, en Chetumal.

Hasta el momento, se desconoce la resolución del juez sobre este amparo.

Ayer 5 de septiembre de 2021, el tema sobre la vacunación contra la COVID para jóvenes llegó al Congreso del Estado.

La diputada local Ana Ellamin Pamplona Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal y estatal a vacunar a los menores de edad contra la COVID, con el medicamento de Pfizer: