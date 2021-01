Covid: Personal de salud celebra la aplicación de vacunas en Quintana Roo

Con aplausos, el personal de salud celebró cada una de las aplicaciones de la vacuna Pfizer BioNtech , que protegerá a los trabajadores de la salud de contraer el virus SARS-CoV2 y enfermar de Covid-19.

Noel Espinosa Mendoza , anestesiólogo de la Clínica Hospital del Issste en Cancún, agradeció la oportunidad de estar protegido debido al riesgo que enfrentan en la primera línea de atención a pacientes Covid.

Una de las enfermeras que obtuvo la primera dosis, dijo que con esta aplicación se siente más tranquila de hacer su trabajo, además dijo que no duele más que la dosis contra el tétanos.

“No es peor que otra vacuna, no duele, es más incómoda que la del tétanos. Estoy muy feliz que tengo menos riesgo de morir de Covid, sólo hay que esperar que no haya reacciones, pero esperemos que no, porque no son virus los que se están inyectando ”, dijo.