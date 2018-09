Ministeriales 'terminan' investigación de balacera en Cozumel

Redacción/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Agentes ministeriales le dieron 'carpetazo' a la investigación sobre el intento de ejecución que se registró el pasado viernes en la Isla de las Golondrinas, ya que no tienen más pistas para dar con los responsables. El comandante de la policía ministerial manifestó que no hay detenidos y los afectados no quisieron denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a las fuentes oficiales, no se ha logrado dar con el autor o autores del tiroteo que se vivió el pasado 7 de septiembre en la colonia Emiliano Zapata, en el que intentaron ejecutar a tres personas que iban a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo.

Al respecto el comandante de la policía ministerial, Hernán Alejandro Borges Arceo, manifestó que siguen las investigaciones pero han quedado de brazos cruzados, ya que los afectados fueron presentados ante la Fiscalía para que rindieran su declaración, pero no quisieron denunciar formalmente los hechos, por lo tanto, el caso quedará cerrado ya que no hay pistas para seguir las investigaciones de este hecho de alto impacto.

Como se recordara, el viernes de la semana pasada, ocupantes de un vehículo gris se le emparejaron al chofer del Aveo rojo en el cruce de la 65 avenida con calle 4 norte, y tras detonar sus armas persiguieron a las víctimas hasta la 95 avenida con calle 12 norte, donde los tres afectados se salvaron de ser ejecutados ya que se metieron a un domicilio.

Según la declaración de dos de los que iban en el auto rojo, estaban consumiendo bebidas en un bar de la 50 avenida con 8 norte, ahí el conductor del auto al que solo conocen como Raúl, tuvo una discusión y pleito con unos sujetos que se retiraron en un Jeep amarillo.

Cuando se retiraron del bar, los persiguieron y les empezaron a disparar, fueron al menos cuatro detonaciones, pero como pudieron lograrlo huir hasta la 95 avenida con 12, donde al salir del automóvil se resguardaron en un domicilio.

En cuanto al caso, las autoridades ministeriales detuvieron la investigación debido a que los presentados tienen antecedentes por faltas administrativas y según no quisieron colaborar para seguir investigando este hecho.