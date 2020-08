Cozumel: Denuncian abusos de la representante de Sefiplan en la isla

COZUMEL, Q. Roo.- Multas de hasta 75 mil pesos ha impuesto la oficina recaudadora de rentas en Cozumel, como resultado de verificaciones a restaurantes bares, supuestamente por incumplir los protocolos sanitarios.

Sin embargo, los propietarios de estos establecimientos afirman que las multas han sido injustas, ya que Blanca Estela Uch Mezo, representante de la Sefiplan, las impone de manera arbitraria. Esto salió a relucir durante una inspección a un bar en la colonia Centro de personal de la Cofepris Quintana Roo y la Sefiplan, con la intención de determinar si es posible la operación de estos establecimientos con patentes de bebidas alcohólicas.

Las quejas se plantearon ante el representante del gobernador del estado, Jesús Alberto Zetina Tejero. El común denominador es la intransigencia de Blanca Uch para atender las quejas y denuncias de errores en las verificaciones.

“No tenemos dinero, no hay ingresos, tenemos que pagar multas, ni para comer tenemos”, dijo entre lágrimas doña Candy, propietaria de uno de los establecimientos clausurados.

Esta no es la primera vez que la contadora Blanca Uch es denunciada públicamente por sus excesos y conducta de acoso recaudatorio, con tal de ofrecer buenas cifras ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), coincidieron en señalar los quejosos que se acercaron a la avenida 35, entre las calles Benito Juárez y 2 norte, donde se ubican las instalaciones del restaurante bar “El Pez León”.

Su propietario, Alejandro González Souza, solicitó a las autoridades estatales una inspección para poder demostrarles que, cumpliendo con todos los protocolos y haciendo las adecuaciones necesarias, se puede operar.

Mientras el personal de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevaba a cabo la inspección, poco a poco fueron llegando los propietarios de otros establecimientos que han sido clausurados por órdenes de la titular de la Oficina Recaudadora de Rentas de la Sefiplan en la isla.

Afectados señalan no ser debidamente escuchados

El testimonio más impactante es el de Candita Aragón, quien tiene seis empleados a los que no les ha podido pagar sus sueldos. Visiblemente angustiada y sin poder contener el llanto narró que uno de sus hijos tuvo un accidente cerebro vascular a consecuencia del estrés que le generó la situación de su negocio ante la Sefiplan. Su hija Candy, quien la acompañaba, mencionó que la sanción fue injusta, pues ella tiene evidencia de que no se violó ninguna ley. Sin embargo, sus argumentos no fueron escuchados por la titular de la Sefiplan en la ínsula.

Otro afectado, David Villa, discapacitado y propietario del restaurante bar “Esmeralda”, quien también fue sancionado con una multa de 75 mil pesos que, tras varias semanas de engorrosos trámites, finalmente logró hablar con Blanca Uch, quien le bajó el monto de la multa a 35 mil.

“De todas formas no puedo pagarlo porque no hay dinero, no puedo abrir si no pago. Para poder cumplir con el pago de mis licencias este año pedí un préstamo al banco. Ahora no puedo pagar el préstamo, la multa y no tengo ingresos. Estoy desesperado”, narró.

Por su parte Vielca Lugo, administradora del restaurante “El Hangar”, aseguró que como el resto de los afectados le cerraron su establecimiento desde inicios de julio por faltas inexistentes y, pese a comprobarlo, no se le escuchó y ahora se le exige el pago de la multa.