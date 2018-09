Premian a cozumeleño en "Encuentro de jóvenes hacia 2030"

Redacción/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Limbert Martín Ballote, cozumeleño ganador del primer lugar de las buenas prácticas nacionales de jóvenes en favor de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el encuentro Internacional: Jóvenes Hacia el 2030, Innovación para la Transformación.

Para el joven ambientalista, Cozumel es importante dentro del estado de Quintana Roo por su condición insular.

También te puede interesar: PGR asegura departamentos de lujo en Cancún de Javier Duarte

Es también al Embajador por la Justicia Climática de la organización internacional Plant for the Planet, Embajador Youth por la Agenda 2030 de la organización My World México y Líder Climático Certificado por la organización Climate Reality Project.

Realizan ‘Encuentro de Jóvenes Hacia el 2030’

A nivel mundial se vive un momento crítico para generar estrategias el desarrollo sostenible, aseguró, Max Trejo, secretario General del organismo Internacional para la Juventud de Iberoamérica (Oij). “Debemos tener acciones concretas a los problemas de la región, en particular los que afectan a todos los jóvenes de América Latina, entre ellos la pobreza, desigualdad juvenil, el bajo acceso a la alimentación y desempleo, feminicidios, embarazos adolescentes, migración forzada, represión y violencia de la libertad de expresión como estamos viendo en algunos países”.

Se trata, dijo, de deudas pendientes “que tenemos en toda la región, deudas pendientes que tienen que ser salvadas para los jóvenes, deudas que son en contra sentido para una agenda de desarrollo sostenible” reiteró.

Esta semana más de 350 jóvenes de México, Kenia, Venezuela, Chile, Canadá, Países Bajos, Panamá y otros 28 países participan en el Encuentro Internacional Jóvenes Hacia el 2030: Innovación para la Transformación que organiza, entre otros, el Instituto Mexicano de la Juventud, en este puerto mexicano, el cual concluyó el viernes.

Durante los tres días, los asistentes dialogaron con reconocidos personajes del sector público y privado, de la academia y organizaciones de la sociedad civil, sobre los 17 objetivos de la agenda 2030.

El objetivo es construir una hoja de ruta de acción de los jóvenes rumbo al 2030 y ubicar a este sector de la población como actores estratégicos del desarrollo; remarcar la importancia de la generación de alianzas que potencialicen los esfuerzos y; realizar una recopilación de buenas prácticas y acciones emblemáticas impulsadas por los adolescentes de la región.