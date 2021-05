Cozumel merece un trato especial: Juan Carrillo.

La Ley de Islas que impulsa Juan Carrillo Soberanis, candidato a diputado federal por el Distrito I de la coalición Juntos Hacemos Historia, será una gran ayuda para todos los cozumeleños ya que el objetivo de la propuesta es que el dinero familiar rinda más, por lo que es necesario el voto del pueblo para hacerla realidad.

“Siempre ha sido caro vivir en una isla, pero ahora se volvió aún más pesado para los cozumeleños porque la economía aún no está bien después de la pandemia. Mi interés es promover la Ley de Islas para que no nos pese tanto en el bolsillo vivir aquí, porque yo también vivo en una isla, pero si el pueblo me ayuda con su voto podré llevar esta propuesta a la Cámara de Diputados”, afirmó.

Juan Carrillo y Juanita Alonso, candidata a presidenta municipal de Cozumel por la coalición Juntos Hacemos Historia, recorrieron la colonia Las Fincas, en donde presentaron sus propuestas de campaña, pero también escucharon las necesidades de sus habitantes.

“La Ley de Islas nos ayudará en nuestra economía familiar, porque haremos rendir el dinero en cada hogar, pero también junto con Juanita Alonso atenderemos sus demandas, vamos a ayudarles a regularizar su colonia, seremos gestores para destinar recursos que sean aplicados en mejorar las calles y lleguen los servicios públicos que la gente merece, y para hacer eso posible necesitamos que nos ayuden con su voto este 6 de junio”, manifestó Carrillo Soberanis.

La Ley de Islas busca disminuir el pago de impuestos en Cozumel, Isla Mujeres y Holbox, como ocurre en las zonas fronterizas; que se establezca un precio preferencial para los isleños en el cruce hacia la zona continental, y que haya hospitales de especialidades, entre otros beneficios.

Juan Carrillo aseguró que la Ley de Islas será aprobada por los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), ya que tiene el espíritu de la Cuarta Transformación de ayudar a quienes más lo necesitan.

Además de Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas donde se ubica Holbox, el Distrito I se conforma por Solidaridad y Tulum.