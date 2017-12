Playa San Martín es un peligro para los visitantes

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- La playa publica más peligrosa de la zona oriental de la isla Cozumel es sin duda San Martín. Los mil 600 metros de atractivos arenales son el gancho para que locales y turistas las visiten pero es el sitio en el que mayores muertes por ahogamiento se han registrado. Estas aseveraciones han sido vertidas en el pasado por ex miembros del cuerpo de guardavidas e integrantes activos de esta agrupación de solo 8 rescatistas acuáticos.

En el 2016 los mismos guardavidas quienes llevan varios años sin que sus sueldos se les modifiquen, detallaron que para poder cubrir toda esta playa son necesarios cinco puesto de vigilancia con un mínimo de dos elementos por caseta.

También te puede interesar: Parque Punta Sur estrena largo sendero para observar la fauna

La tarde del jueves, dos turistas se sumaron a las estadísticas de muertes en este lugar cuyos cuerpos serán entregados a los familiares en la próximas horas, informó Tomas Bernabé Collí Hernández, agente del ministerio público de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Bajo la condición de no ser citados debido a la ley mordaza que impera desde el primero de octubre de 2016 sobre todos los empleados del ayuntamiento en sus diferentes niveles, personal de cuerpo de rescatistas en la isla revelaron este fin de semana que el mayor porcentaje de los rescates acuáticos que se hacen en un año se registran en San Martín.

Manifestaron que este porcentaje fluctúa entre el 60 y el 80% debido a que las corrientes que en ese lugar existe son dinámicas y variables. Detallaron que el puesto de vigilancia con el que cuentan ahí les permite una visibilidad máxima de 200 metros a la redonda. Hay otras tres playas públicas en esta zona que también deben ser vigiladas pero ante la falta de personal, esto no ocurre.

“Para cubrir los mil 600 metros necesitamos cinco torres con dos personas cada una”, afirmaron para luego destacar que su agrupación ni siquiera llega a este número en conjunto.

Las corrientes del mar en playa San Martín ponen en riesgo la vida de bañistas y guardavidas. (Gustavo Villegas/SIPSE)

Guardavidas olvidados

Las percepciones mensuales de un rescatista son de alrededor de 7 mil pesos mientras que sus homólogos en Playa del Carmen perciben no menos de 8 mil. Los sueldos de los tritones playeros no se han modificado desde la administración 2005-2008 que encabezó Gustavo Ortega Joaquín cuando llegaron a ser 20 elementos. Los hoteles les asignan percepciones de entre 8 a 10 mil pesos lo que hizo que muchos emigraran a estos empleos.

El tema de guardavidas sigue descuidado pues los mismos socorristas acuáticos revelaron este fin de semana que a más de un año de la administración municipal 2016-2018 no han recibido ni una playera para sus uniformes, mucho menos un incremento salarial. “Lo que tenemos para trabajar son por donaciones y si no fuera por eso ni siquiera portaríamos uniformes”, afirmó uno de los informantes.

En cuanto a vehículos solo cuentan con una camioneta tipo pick up que ya está en malas condiciones, una cuatrimoto para cubrir toda zona oriental que es de unos 22 kilómetros de largo y que está fuera de servicio. Las torres ya dan muestra de la falta de mantenimiento y no cuentan con radios de comunicación, lo que los deja prácticamente incomunicados si no hacen uso de sus teléfonos móviles.