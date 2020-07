Cozumel: Postergan hasta enero de 2021 arribo de cruceros a puertos de Quintana Roo

Las principales líneas de cruceros que operan la ruta del Caribe confirmaron que se están preparando para atracar en puertos públicos de Quintana Roo hasta enero de 2021, debido a las ampliaciones de restricción por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

La fecha de reactivación fue confirmada por representantes de las navieras en una reunión con empresarios y autoridades de Cozumel, mientras que la ampliación de la “Orden de no navegar” se dio mediante un comunicado oficial del organismo, que aplica para todos los barcos que transporten más de 250 pasajeros que parten desde aguas norteamericanas.

“Esto porque el riesgo de contagiarse de Covid-19 en los cruceros es alta”, dice el sitio web del CDC. Esta restricción aplica para los cruceros de Carnival Cruise Line, Holland América, Princess Cruise, Royal Caribbean, Disney Cruises y al menos otras 14 empresas navieras de este tipo.

La primera restricción por parte de los CDC vencía el 24 de julio, sin embargo, se determinó su ampliación hasta el 30 de septiembre, sin embargo, los planes de las empresas es comenzar a atracar hasta enero.

“La prohibición de parte del Gobierno de Norteamérica para los cruceros lo impide y no se trata de una situación particular o aislada, pues la misma situación se da en todo el mundo y yo creo que esto no lleva a un escenario catastrófico, económicamente hablando”, al respecto el alcalde de Cozumel.

Esta noticia impacta no solo la economía de Cozumel, que de acuerdo a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo acapara el 70 por ciento de los turistas que llegan en crucero a México, sino también la de Mahahual, el segundo en importancia nacional.

En total, son casi 2 mil 300 millones de pesos los que Cozumel y Mahahual han dejado de percibir hasta el 14 de junio pasado por la paralización de la industria crucerista, según información de la Secretaría de Turismo Federal.

Y comparando la derrama económica obtenida en años pasados entre la segunda quincena de julio y la primera de septiembre serán otros 3 mil 300 millones de pesos los que se perderán.

Esta situación pone en jaque a más de 9 mil 800 empleos de Quintana Roo que dependen de manera directa e indirecta de esta actividad.

En Mahahual, a pesar de que desde el 8 de junio se ha permitido a restauranteros y comerciantes reabrir sus negocios con las debidas medidas sanitarias, actualmente registran ventas de menos del 5 por ciento, según Pedro Marcial Rodríguez, alcalde de Mahahual.

“La mayor parte, casi el 80 por ciento de nuestra economía depende de la industria crucerista. La falta de este tipo de turismo ha dado un duro golpe a nuestra economía. Incluso el 40 por ciento de los locatarios y restauranteros han decidido mantener sus puertas cerradas, ya que no tenemos clientes”, dice el alcalde.

Y añade que mientras que un turista “normal” deja una derrama de 30 dólares, el crucerista gasta hasta 140 dólares en la comunidad de Mahahual.

Entre los meses de enero a junio del año, la Apiqroo reportó para Cozumel un millón 131 mil 600 turistas de cruceros, de los cuales el 99.99 por ciento se recibieron en el primer trimestre, mientras que para el segundo trimestre, específicamente en mayo, llegaron a la isla 139 miembros de tripulación en operaciones de repatriación y de talla humanitaria.

Turismo de cruceros primer semestre del año en Cozumel

AÑO PASAJEROS

2016 1,922,002

2017 2,162,250

2018 2,244,533

2019 2,406,489

2020 1,131,600

Fuente: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.

(Con información de G. Villegas/A. Galera)