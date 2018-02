Buscarán recuperar seguridad en Cozumel con presencia militar

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Ante la ola de robos que ya alcanzó el primer cuadro de la ciudad, Guadalupe Álvarez Chulin de Azueta, luchadora social en la isla Cozumel hace un llamado a sus habitantes para recolectar firmas con el objetivo de presentar a las autoridades federales militares una petición para que colaboren con las labores de seguridad.

Manifestó que la autoridad municipal y en concreto la dirección de Seguridad Pública no han podido controlar la ola de delitos del fuero común. Aunque puntualizó que en este momento no se han registrado delitos de alto impacto como en Cancún y Playa del Carmen; dijo que no se debe esperar a que esto ocurra en la isla.

Hizo un llamado a los empresarios, sobre todo los restauranteros que han sido los más afectados en las últimas fechas, a que acudan a sus oficinas para agregar sus firmas a la petición que será enviada a los titulares de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Defensa Nacional.

Guadalupe Álvarez, quien se ha dado a conocer en Quintana Roo como la conservacionista más importante de la isla Cozumel, ahora toma el estandarte de la lucha por recuperar la seguridad perdida.

Recordó que la crisis de inseguridad se agudizó partir de octubre de 2016 con el arribo de la administración municipal 2016-2018, cuando la dirección de Seguridad Pública se quedó con tan solo el 50% de su fuerza de tarea y casi perdió el parque vehicular completo.

Antes de esto los robos, puntualizó, solo se daban en las colonias populares pero en la actualidad la Colonia Centro ya es campo de operación de ladrones que invaden casas habitación y establecimientos comerciales por igual, recalcó.

Puso a disposición de la ciudadanía sus oficinas en la avenida 10 entre calles 3 y Adolfo Rosado Salas y la de su domicilio en el cruce de la avenida 10 con calle 3 sur. Su vivienda ha sido visitada ya en dos ocasiones por los delincuentes y sus vecinos también han corrido la misma suerte.

Antes de concluir rememoró que las fuerzas armadas en el pasado brindaron esta ayuda.