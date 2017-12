Cierra Cozumel el año con flujo constante de turistas

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q, Roo.- Pese a las complicaciones se logró un buen año en materia de promoción turística para la isla Cozumel, logramos nuevas conexiones aéreas y pese a las advertencias del Gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos para no viajar a Cozumel por un supuesto clima de violencia, la llegada de turismo se mantuvo.

Así lo opinó Pablo Alfonso Aguilar Torres, gerente de Promoción Turística del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y Cozumel que en el 2018 se integrará a un gran consejo estatal en materia de turismo. Adelantó que se tiene planeado una nueva campaña para la isla que busca hacer llegar más visitantes a la perla del caribe.

También te puede interesar: Turismo beliceño recomienda a Chetumal para viajar

Datos de un estudio denominado “Perfil del Comportamiento del Turista Cozumel (Julio – Septiembre 2017) de la Secretaría de Turismo (Sedetur) del Estado de Quintana Roo indican que el 72.1% de los turistas de pernocta que llegan a isla son oriundos de los Estados Unidos de Norteamérica.

Cosas importantes conectividad aérea con Monterrey y Guadalajara que se buscó con diferentes aerolíneas y que finalmente Volaris se convirtió en un socio comercial del destino con puentes aéreos directos desde estas ciudades.

En cuanto a la advertencia o alerta de viaje para Quintana Roo que incluía los destinos turísticos de Playa del Carmen, Cancún y Cozumel emitida por el departamento de Estado del gobierno norteamericano el 22 de agosto y las repercusiones negativas que esto implicaría para un destino como la isla que compite en captar turismo con los destinos hermanos de la entidad, opinó que esto no fueron todo lo negativo para la ínsula como se creyó en los primeros días.

Los hoteleros, recalcó, por su lado han buscado estrategias que mantengan el flujo de visitantes de sus mercados naturales como son Estados Unidos en primera instancia y Canadá como según proveedor de turistas de hoteles.

Aunque no dio detalles, comentó que si bien no llegaron los turistas que se esperaba, no hay una afectación mayúscula y las estadísticas así lo demuestran.

Desde el consejo, aseguró, hemos trabajado para promocionar a Cozumel a nivel nacional e internacional y por ello puedo decir que el balance positivo paro esto no quiere decir que no se redoblen esfuerzos en el 2018, concluyó.