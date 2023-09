Creación de nuevas ANP’S podría generar afectaciones a Q. Roo, advierten

La reciente creación de las cuatro nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) en Quintana Roo podrían restarle recursos a las otras existentes en el estado, lo cual podría repercutir en su funcionamiento y en su objetivo de mantener a la flora y fauna de dichos sitios.

El biólogo que preside el Consejo Asesor del Parque Nacional “Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc”, Tomás Bernal Velázquez, comentó que existe una escasez de recursos para que la administración de las ANP´s cumplan con sus objetivos y con la creación de otras cuatro, se debilitará aún más.

Señaló que al no tener los suficientes recursos las administraciones que actualmente operan las 17 ANP´s con competencia federal, con estas nuevas cuatro áreas tendrá que compartir el dinero destinado y, por lo tanto, se verán más acotados para funcionar.

Indicó que, tan sólo para estas cuatro nuevas ANPS´s dónde tres se ubican en el municipio de Benito Juárez y una más en Cozumel, se necesitaría saber en qué condiciones se encuentra cada uno de esos espacios para determinar cuánto personal se necesita, pero estas áreas necesitan contar con administrativos, personal técnico, como biólogos, y vigilantes.

Además, el especialista consideró que no se debió de haber creado una de las ANP´s ubicada en el municipio de Benito Juárez, debido a la cercanía con la laguna Nichupté, por lo que lo más conveniente hubiera sido añadirla a dicho espacio, que también es considerado una ANP, y fungir bajo una sola administración y no contar con dos áreas de protección.

“Ahorita ya salieron tres, hay uno aquí, en el table (a las orillas de Malecón Tajamar), y hubiera sido más viable que es esa porción se lo hubieran agregado al área natural que ya existe, porque está casi dentro de la laguna Nichupté, pues anéxalo y no se genera más áreas naturales protegidas. No hay necesidad de tener dos micro áreas naturales protegidas, no se justifica desde mi punto de vista”.