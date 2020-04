Crecen las quejas por el aumento de precios en tiendas y supermercados

Los chetumaleños comenzaron a quejarse por un aumento generalizado en los productos de primera necesidad como los alimentos, aprovechándose los comercios locales y supermercados de los consumidores, de al menos un 15% más caro que a principios de mes.

En redes sociales las quejas iniciaron desde hace algunos días, reprochando por ejemplo que de 20 pesos que conseguían algún producto o kilogramo de alguna fruta o verdura, ahora lo encuentran en al menos 23 pesos.

Uno de los casos que resaltan es el del considerado el alimento básico en este periodo de confinamiento en el hogar: el huevo, que lo consiguen en los negocios hasta en tres pesos la pieza, pagando 75 pesos el casillero cuando anteriormente se cotizaba en 60 pesos.

Irving N, cliente regular del mercado Andrés Quintana Roo de la colonia Jardines, comentó que está escalada de precios es implementada por los propietarios de los establecimientos para aprovecharse que la población la requiere en mayor medida por la eventualidad de salud que se tiene por el contagio del virus Covid-19.

"Se aprovechan de la población que ahora acude, más que otra cosa, a comprar alimentos y los necesita para no estar saliendo de casa reiteradamente, los productos son más caros que a principio de mes, de varios pesos y eso limita las compras", dijo Irving N.

Destacó que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció en días pasados que los negocios que se dedican a la venta de alimentos, no incrementen los precios de forma abrupta para no afectar a las familias que incluso no tienen una fuente de ingresos fijos, lo cual no se está respetando.

De igual forma resaltó que se está en total vulnerabilidad al no tener un módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para iniciar denuncias por abuso en los precios y esto sólo les deja una alternativa negativa, la de aguantar el manejo de precios al antojo de los ofertantes.

Las oficinas de la Procuraduría que se tienen en Chetumal solo son para solicitar asesoría sobre cómo iniciar una denuncia en la ciudad de Cancún, porque no hay verificadores que acudan a corroborar los abusos.

Mientras tanto no les queda de otra que adquirir, carnes, lácteos, frutas, verduras, pan, embutidos, entre otros, a los precios que fijen los negocios.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Chetumal ha presentado una variación de precios a la alza en varios periodos del año, de un promedio de 5% sobre el precio regular que se reportaba.