Crecimiento turístico pone en riesgo a Holbox

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La falta de un estudio de capacidad de carga y de un Plan de Manejo del área natural protegida Yum Balam y la isla de Holbox ha provocado el crecimiento desmedido en la oferta de servicios turísticos, derivando en otros problemas graves de servicios públicos.

Inversionistas siguen ingresando Manifestaciones de Impacto Ambiental, para la aprobación de proyectos hoteleros ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aun cuando no está listo dicho instrumento (que establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad), ni el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) provisional (que regula el ordenamiento urbano de la ciudad, desde los usos de suelo hasta las densidades, alturas y demás parámetros urbanos de construcción) que propusieron en el Comité de Desarrollo Turístico Sustentable de Holbox, y que estaría listo para marzo de este año, para frenar el crecimiento desmedido de desarrollos, comentó Alejandrina Selem Salas, presidenta del Consejo de Desarrollo de Holbox.

El próximo martes habrá reunión del comité para ver qué avances hay, “se planteó que el PDU salga en marzo, pero lo que realmente los está frenando es la situación en la Ensenada y tierra firme; entre el ejido y la Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), porque se decretó área natural protegida en tierras que eran ejidales, no en tierras nacionales… entonces eso con justa razón es lo que reclaman los del ejido, que existe desde hace muchísimos años antes de que se emitiera el decreto, a raíz del cual ya no pueden sacar la madera, vivir de ella, porque la gente vivía de lo que la tierra le proveía, la madera, la tierra, las palmas, ese es el problema en tierra firme; y el problema en Ensenada, es con los inversionistas que compraron”.

Esto es lo que realmente está afectando que salga el plan de manejo y derivado de ello daña a la isla chica, que es donde ya se están viviendo las consecuencias, agregó.

Se carece de un Plan de Manejo desde 1994, año en que se emitió el decreto de área natural protegida.

Antes de julio del año pasado cada dependencia trabajaba por su cuenta, pero en ese mes los servicios básicos colapsaron en Holbox, lo que generó que se instalara el Comité de Desarrollo Turístico Sustentable de Holbox, integrado por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), Secretaría de Turismo (Sedetur), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Conagua), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Alcaldía de Holbox, Amigos de Sian Ka’aan, Consejo de Desarrollo de Holbox, Asociación de Restaurantes de Holbox, la Asociación de Hoteles de Holbox; entre otros.

Uno de los planteamientos fue hacer un PDU provisional para proteger la isla chica en lo que se define el plan de manejo.

“En un Área Natural Protegida no puedes hacer un PDU, sino un plan de manejo, pero en el Comité propusieron hacer un PDU provisional para contener esta ‘barbarie’ (en referencia a la aprobación desmedida de desarrollos) en lo que se emite el plan de manejo”, señaló.

La Secretaría de Turismo en la primera reunión del comité presentó el Análisis del Perfil del Turista que visita Holbox y la Evaluación de la Capacidad de Carga de la isla, con base en el número de visitantes y estrategia de crecimiento; y dio a conocer recientemente que tienen contabilizados en Holbox 905 cuartos.

“En realidad hay alrededor de mil 200, pues hay muchos que no están registrados, y en cuanto al estudio de capacidad de carga lo hemos pedido desde hace mucho tiempo; la Sedetur mandó a un grupo de cuatro personas que en seis días hicieron un levantamiento y en eso se basaron, y es lo que estamos refutando, porque no pueden venir en agosto y en seis días hacer un estudio de capacidad de carga, no han hecho un verdadero estudio, con el cual tendrían la cantidad de gente que puede vivir en la isla, la gente que podemos recibir y la capacidad que se necesita en cuanto a servicios públicos; con eso se puede determinar cuántos cuartos puede tener la isla en función de los servicios que podemos tener”, explicó.

Selem Salas mencionó que el Consejo de Desarrollo de Holbox tuvo un acercamiento con el Tecnológico de Monterrey, el cual realizó un censo, mismo que entregaron durante la última reunión que tuvo el comité y “eso es lo más cercano que tenemos a un estudio; desde que Carlos Joaquín González (gobernador del estado) estaba en campaña le dije que necesitábamos eso, lo cotice, cuesta como dos millones de peso que lo haga un profesional, pero no hay el recurso”.

Respecto a los 36 proyectos turísticos ilegales en la isla, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró a mediados del año pasado, dijo que en realidad sólo fueron 10 obras clausuradas y varias de ellas continuaron con sus trabajos pese a los sellos.

“No fueron realmente los 36 lo sé de buena fuente, por una arquitecta local, porque aquí no hay inspectores”.

Y por otra parte, dijo que la autoridad municipal sigue dando permisos de construcción pese a no tener la MIA.

“El municipio tiene la facultad de otorgar el permiso de construcción, pero lo que no están tomando en cuenta es que no lo pueden otorgar si no tienen toda la documentación completa, entre las cuales está la MIA, y siguieron otorgando permisos sin requerir la MIA, y además las autoridades no conocen bien la isla y no saben cómo están las zonas para las cuales están solicitando el permiso, si hay o no, manglar”.

Recordó que al inicio de esta administración municipal se dijo que no iban a dar permisos de construcción, aunque en realidad si lo están haciendo; la administración anterior otorgó 40 permisos.