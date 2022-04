Ya no podrán votar: Envían a bodega mil 460 credenciales de elector

Un total de mil 460 personas no podrán votar el próximo 5 de junio, porque sus credenciales de elector fueron enviadas a bodegas de resguardo, al no recogerlas en el plazo que venció la semana pasada.

Rubí Pacheco Pérez, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que esas credenciales debieron ser reclamadas a más tardar el pasado 11 de abril. Ahora tendrán que esperar que concluyan las votaciones en Quintana Roo.

El distrito donde más credenciales quedaron pendientes de ser recogidas es el tres, con cabecera en el municipio de Benito Juárez, con 539. En esta demarcación electoral también es donde más credenciales había pendientes -con casi 3 mil-, debido a la cantidad de habitantes.

La entrevistada explicó que estas personas no están la lista nominal, el registro donde aparecen todas las personas con autorización para votar el próximo 5 de junio.

"Estas personas no van a poder ejercer su voto, dado que no recogieron su credencial a tiempo, pero es muy importante que no la dejen, que pasen después de la jornada electoral a recogerlas para que les sirva como medio de identificación".