Crisanta Gómez regalará risas y buen humor con La Avestruz

Cancún.- Después de una exitosa temporada en La Teatrería de la Ciudad de México, Crisanta Gómez encarnará de nuevo a Regina en una única función de La Avestruz este 22 de agosto a las 8 de la noche.

La Avestruz es la primera producción de Ramses López, Director General de PinPoint Comunicación en conjunto con Berny Orozco; quienes en medio de este encierro han decidido llevar risas a cada hogar que se conecte este próximo sábado 22 de agosto.

La Avestruz cuenta la historia de Regina, una mujer que no cree en el amor y su mejor amiga le ha pedido ser dama de honor en su boda, llevándosela a probar un horrendo vestido que no le cierra y se le atora. Antes de salir del probador, Regina deberá evaluar cómo llegó a ese punto de su vida para solucionar sus problemas, o al menos no empeorarlos.

Para Crisanta Gómez “En pocas palabras... La Avestruz significa un reto, pasión, un regalo en mi carrera. Me divierto más cada vez que tengo la oportunidad de interpretar a Regina y poder contar su historia; además de reflexionar y crecer con ella en cada función”, detalló.

Saúl Campos, dramaturgo de La Avestruz escribió esta obra basada en la idea de que muchas veces las personas nos encerramos en nuestra cabeza pensando en mil cosas antes de ver que la respuesta a nuestro problema siempre ha estado frente a nosotros, y esa idea la aplicó a la historia de una persona con cosas pendientes por resolver, que es forzada por las circunstancias a sacar todo de un jalón y de la manera más cómica posible.

La dirección y propuesta de nuevo lenguaje es de César Enríquez, quien también ya presentó con gran éxito su espectáculo La Prietty Guoman.