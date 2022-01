Crishell hace un himno al amor propio

“Me enamoré es una canción muy diferente a todas las que he sacado, porque las otras hablan de pareja, pero esta es una canción muy de amor propio, que al escucharla no habla de un enamoramiento de pareja si no de uno mismo, del amor que podemos y debemos sentir por nosotros mismos”, refirió en exclusiva para Novedades Quintana Roo, Crishell, autora de este nuevo sencillo que lanza en compañía de Los Foráneos Music que son sus productores.

Hablando acerca del proceso creativo de este tema, la cantante asegura no fue nada fácil, pues en cada tema Crishell narra sus vivencias y de algún modo van retratando la catarsis por la que ha pasado.

Foto: Cortesía

“De hecho plasmo lo que vivo, había cortado con mi ex y algunas de mis canciones se tratan de él y me di cuenta que le estaba dando mucha importancia, así que este proceso me ayudó a encontrarme a mi misma, a aprender a quererme, a estar sola, a no necesitar a nadie y ahorita ya tengo otro novio y ya pasé por ese proceso de que para querer a alguien más, primero debemos querernos nosotros mismos”, expresó.

Tóxico, Regla No. 1 y Llegará el día son temas que tiene en su lista de exitosos sencillos, con los que a través de sus letras conecta de manera honesta con sus seguidores, compartiendo un poco de lo que es su día a día.

Foto: Cortesía

“Nosotros como artistas o músicos no sabemos otra manera de expresar las emociones, yo lo hago cantando y muchas veces hasta me sirve de terapia, es por eso que le doy un consejo a todos los que nos lean, no hay que minimizar el cuidarnos mentalmente, la mente es muy poderosa, tanto que si nos enfocamos a cumplir un sueño lo logramos pero si nos ponemos el pie, igual nos va a ir mal, así que debemos cuidar mucho nuestra salud mental”, compartió la joven cantante, quien asegura la música, el escribir y componer música le ha servido como terapia para sentirse mejor.

Busca dar una buena imagen

Con 25 años y unos cuantos ya de trayectoria, Crishell disfruta cada paso que da y busca conectar con chavas de manera honesta y compartir la locura que lleva dentro.

“La imagen que quiero mostrar es un poco loquita pero tierna, soy atrevida pero noble y buena niña, mi mercado son niñas y quiero mostrar una imagen alejada de lo vulgar. Disfruto mucho lo que hago, amo cantar y espero algún día estar en un escenario enorme frente a cientos de miles de personas para pasarles toda mi buena vibra y ese mensaje de amor propio, somos capaces de lograr lo que queramos con disciplina, capacitación, tiempo y mucha seguridad y amor en nosotros mismos. Que nadie nos desanime, nosotros podemos controlar lo que nos afecte”, concluyó Crishell, quien continuará regalando música, una colaboración con dos chicas y próximamente una gira de conciertos por distintos lugares del país.