Crisis económica ocasiona descenso de donación de juguetes para Navidad

Desirée Montero García y su familia llevan cinco años recolectando juguetes para donarlos a los niños de escasos recursos que habitan las conocidas zonas irregulares.

Cada año, recolectaban alrededor de 500 juguetes, los cuales eran entregados en Navidad con una pequeña celebración para los niños, para que tuvieran la experiencia de que "Santa les trajo algo".

Pero este año las cosas cambiaron. Montero García refirió que, en años anteriores, para inicios de diciembre ya tenían hasta 250 juguetes, pero este año llevan alrededor de 70, lo que significa un descenso del 78 por ciento con respecto a ediciones anteriores.

“Se entiende, por el tema de la crisis económica que causó la pandemia que ahorita tengamos pocos juguetes”.

Narró que la iniciativa surgió luego de que su hija se quedaba en algunas estancias, ubicadas en dichas colonias, en donde se percató que muchos niños no recibían juguetes, como ella, en Navidad; por ello, la niña comenzó a regalar sus propios juguetes.

“No pertenecemos a ninguna asociación civil, ni a ningún otro grupo, sólo lo juntamos los juguetes para donarlos como actividad familiar, desde hace cinco años, para entregarlos a niños de colonias irregulares en nuestro municipio”.

La entrevistada indicó que aquellos interesados en donar, pueden contactarlos a través de una llamada o mensaje al número 9987348363, para ponerse en contacto.

Pero las iniciativas ciudadanas para donar juguetes a niños en condiciones de pobreza no son las únicas que se han visto afectadas, sino también las organizaciones, comentó Yoselin Vera, directora operativa de Fundación Aitana.

“Este año no nos hemos enfocado a la recolección de juguetes. Hicimos la campaña, pero no la hemos hecho al público y sólo respondemos a quienes nos preguntan, porque hay otras necesidades y este año ha sido muy difícil, ya que todos los donativos, en general, han bajado por la crisis económica, no sólo de juguetes, sino los monetarios”.

Por ello, los integrantes de esta fundación decidieron enfocarse este año a la colecta de apoyos monetarios para otorgar quimioterapias, tomografías y demás tratamientos contra el cáncer, que son onerosos, al llegar hasta a los 15 mil pesos por paciente.

Sin embargo, aclaró que siguen recibiendo juguetes de donadores que cada año les apoyan, aunque en menor volumen comparado con años anteriores. Por ejemplo, a estas alturas, en años anteriores, tenían 400 juguetes, mientras que ahora sólo tienen 50.

Vega detalló que para hacer cualquier donativo –sea en especie o monetarios-, pueden acercarse a sus instalaciones o a través de sus redes sociales.