Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Cristina Torres Gómez será presidenta municipal unos días más: el 2 de abril dejará el cargo que desempeña desde el 29 de septiembre del 2016; con el fin de participar en el proceso electoral como candidata a alcaldesa por la colación Por Quintana Roo al Frente que conforman los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

"Tenemos hasta el 1 de abril para tener actividades y a partir del día 2 ya pudiéramos solicitar las licencias"

“Hay planes ya para estar dentro del término constitucional, por lo que tenemos hasta el 1 de abril para tener actividades y a partir del día 2 ya pudiéramos solicitar las licencias, independientemente de cuál sea el mecanismo que traen los partidos políticos para integrar las planillas”, expresó.

También te puede interesar: Paoly Perera busca reelección en Carrillo Puerto

Las planillas para los cabildos deberán registrarse los primeros 10 días de abril, y en el caso de Por Quintana Roo al Frente el PAN tiene ya definidos sus escaños, y justamente Torres Gómez figura como candidata al cargo de presidenta municipal.

En cuanto a quién quedará al frente de la administración, la edil declaró que “pienso pedir la licencia el día 2 y hasta el día de la elección, así que el periodo (de tres meses) califica para la suplencia”, por lo que sería Samaria Angulo Sala, actual oficial mayor, la presidenta municipal interina.

Junto con la presidenta municipal, otros cinco funcionarios de primer nivel dejarán su cargo para participar en el proceso electoral. Hasta ahora Orlando Muñoz Gómez ha sido el único que renunció a la Dirección de Protección Civil por cuestiones electorales, pues busca un puesto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aunque dicho partido no ha repartido aún las candidaturas que le corresponden.

Torres Gómez calificó como satisfactorio el desempeño de su administración, y aseguró que el plan de gobierno se cumplirá independientemente de quien esté al frente.

“El objetivo es la continuidad del gobierno, el objetivo es que no decaigan las actividades, y si es lo que queremos ofrecer a los ciudadanos debemos seguir trabajando. Hay el compromiso de cumplir con el POA (Plan Operativo Anual) y todas las actividades, y que no haya una sola razón para retrasar las acciones de gobierno; el gobierno tiene sus propias necesidades y es por eso que hemos decididos separarnos y no continuar, para no contaminar la acción de gobierno con la campaña y viceversa”, comentó.