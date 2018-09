Semáforos 'inteligentes' en cuatro intersecciones

Después de más de dos años que se presentaron los semáforos inteligentes, cuyo sistema tecnológico se echó a perder, la actual administración dio marcha a este proyecto con cuatro cruces para apaciguar el tránsito vehicular.

Cristina Torres Gómez, presidenta municipal de Solidaridad, dio el banderazo de inicio a la semaforización inteligente vinculada al Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) en el cruce de las avenidas 125 y Solidaridad, uno de los cuatro puntos que incluye el proyecto de 10.9 millones de pesos; los otros son en los cruces de la avenida CTM con las avenidas Loros y Lilis, y el de la esquina de Universidades con Tecnológico.

Este proyecto sustituye al que la pasada administración inició en marzo de 2016 en un proyecto similar que costó 29 millones de pesos para 20 cruces de la ciudad, de acuerdo a información que en ese entonces dio a conocer Eddie Flores Serrano, ex director de Obras Públicas, aunque esa infraestructura está ya inservible.

También te puede interesar: Cristina Torres ya atiende desde nuevo Palacio Municipal

"Los semáforos los instalaron pero no establecieron un soporte con un servidor y por tanto no tenían una red para poder comunicar al C-4. Nosotros primero hicimos la red que ya está funcionando y a partir de entonces se instalarán estos semáforos.

“Con los anteriores ocurrió que no funcionan porque no había la tecnología y jamás tiraron en la fibra óptica y la interconexión que se requeriría para transmitir la información al C-4 y en realidad ya no tienen utilidad porque las cámaras echaron a perder aunque los semáforos si funcionan", dijo Cristina Torres.

Explicó que la capacidad para transferir información desde los semáforos al C-4 es grande como para sumar otro semáforos a esta red de monitoreo. De acuerdo al plan de movilidad que se generó en esta administración hay al menos otros 10 cruces conflictivos que tendrían que considerarse para que se instalen esta tecnología inteligente y eficientar el tráfico vehicular.