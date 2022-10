Critican a Britney Spears tras posar con mono explotado en Playa del Carmen

Eres libre, pero él no; así criticaron a Britney Spears tras posar junto a un mono que es explotado en Playa del Carmen.

Este viernes, la cantante compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram su feliz paseo por la Quinta Avenida, aludiendo que estaba festejando un año de libertad, pero los internautas no pasaron desapercibido que, el mono que aparece en un video al que hacen llamar “Justin Biebier”, es un animal explotado.

“¡Ha pasado casi un año desde que me convertí en una mujer libre!!! Joder que sí!!! Jejeje !!! Psss el mono se llama Justin Bieber”, se lee en la publicación de Spears.

En las imágenes compartidas se puede apreciar a la intérprete de “Baby One More Time” posar y besar a un mono que está sujetado con correa por un joven que le explica a la artista que el animalito se llama Justin Bieber.

Fans de Britney Spears critican explotación animal

Ante esto, los usuarios comenzaron a comentar que la acción fomenta la explotación animal, pues según los usuarios, es muy probable que para capturar al mono su madre fue asesinada y ahora las personas sacan provecho a través de ellos.

Por ello, pidieron a la cantante no pagar por estas “atracciones”, ya que por personas como ella los la explotación animal continúa.

“Esas personas y darles dinero para manejar monos solo fomenta el comercio ilegal de vida silvestre”, se lee en un comentario.

“Eres libre pero el Mono no lo es. ¿Crees que está bien que el animal tenga una soga en el cuello? ¡No apoyen el maltrato animal por favor!”, criticó otro fan.

“Estás promoviendo y animando a otros a pagar por el maltrato animal. Este mono no es GRATIS. Probablemente mataron a la madre para capturarlo. Este animal debe vivir con otros animales que no estén encadenados a un humano para entretenerse. Estoy seguro de que no eras consciente de la crueldad detrás de eso. Ahora lo sabes. Por favor, usa tu voz para los que no tienen voz. Gracias”, acusó otro internauta.