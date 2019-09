Cruceros aumentarán presión al arrecifes en Puerto Morelos

Alejandro Castro/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El arribo de cruceros en Puerto Morelos aumentaría la presión al arrecife que ya sufre la contaminación y el deterioro de la calidad del agua por diversos factores, de acuerdo con la postura de la Dirección del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos.

María del Carmen García Rivas, directora del Área Natural Protegida, indicó que no conocen a profundidad el proyecto, no obstante, dijo, en México no se cuenta con la tecnología para dragar el terreno sin que haya afectaciones ambientales.

“Nos han informado de un proyecto, pero no sabemos bien, primero decían que era cortar la laja, pero para eso tendrían que tener una Manifestación de Impacto Ambiental y cualquier tipo de maniobra tendría que ser sin suspender ningún tipo de sedimento. Pero el mismo ingeniero que hizo la proyección se dio cuenta que eso es casi imposible, él conoce muy bien las características del sitio y nos decía que sólo hay dos dragas en el mundo que puedan hacer esto, una está en Australia y otra en Nueva Zelanda”, afirmó.

Asimismo, mencionó que el arrecife situado a un costado de donde se pretende arriben los cruceros es una zona altamente afectada por el Síndrome Blanco, de modo que añadir más presión podría ser devastador.

“Ahorita estamos en un momento sensible porque nuestros corales se están muriendo, sobre todo los corales cerebros y los que forman las grandes barreras, entonces no es momento oportuno de aumentar la presión, porque eso nos puede llevar a corto y mediano plazo a perder el arrecife, y sin arrecife no podemos vivir aquí”, dijo.