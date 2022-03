Cruz Roja de Cancún reporta cero traslados a hospitales por Covid

La Cruz Roja de Cancún reportó que en las últimas cuatro semanas no han brindado ningún traslado hacia hospitales en ambulancias a pacientes sospechosos de Covid-19 en el municipio.

Amílcar Galaviz Aguilar, director de la Cruz Roja local, comentó que esto contrasta con el repunte de contagios registrado a principios de año, en el que ofrecían hasta casi 20 servicios al día a quienes padecían esta enfermedad.

"En las últimas semanas, estamos en ceros en el servicio de traslado en ambulancia y solamente hemos tenido una o dos atenciones en la clínica de sospechosos Covid-19".

También añadió que en las últimas cuatro semanas, ningún trabajador de la Cruz Roja se ha reportado con Covid-19, a diferencia de principios de año, cuando se dieron alrededor de cuatro casos dentro de esta organización de asistencia médica, pero ningún deceso.

Explicó que algunas de las razones de este descenso puede ser que la mayor parte de la población se ha vacunado contra el Covid-19 y ha adoptado las medidas sanitarias para prevenir contagios.

El entrevistado recordó que a principios de año, cuando se dio el alza de casos de Covid-19 por la variante Ómicron, la Cruz Roja de Cancún realizaba hasta 20 traslados en ambulancia de pacientes a hospitales y hasta 15 atenciones en las clínicas.

“Esto no quiere decir que no tengamos mucho cuidado. Sin embargo creo que es una buena noticia que se hayan disminuido los casos y que, cuando hay, ya no son tan graves, pero hay que seguir cuidándonos porque el riesgo de enfermarse persiste”.

Galaviz Aguilar pidió continuar con las medidas sanitarias para evitar contagios y un alza de casos de Covid-19, pues se acercan las vacaciones de Semana Santa, las cuales podrían ocasionar un rebrote, como sucedió en periodos de asueto anteriores.

Acerca de este periodo vacacional, el entrevistado aseguró que, hasta el momento, no les ha llegado ningún oficio o invitación por parte de dependencias de los tres órdenes de gobierno para trabajar de manera coordinada de cara a las vacaciones de Semana Santa.

"A lo mejor en los próximos días estará llegando algún oficio. De cualquier forma, participamos con las autoridades para atender emergencias".

Señaló que si bien no montan operativos, los elementos de la Cruz Roja refuerzan las medidas que establezcan las autoridades responsables durante los periodos vacacionales.

También te puede interesar:

Con poca respuesta, inició la vacunación de refuerzo a mayores de 30 años

Regresa el carnaval tras baja de contagios de Covid-19 en Playa

Revive el turismo en Quintana Roo; Canadá relaja medidas Covid