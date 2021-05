Cruz Roja de Felipe Carrillo Puerto prepara rifa para solventar su operación

La Cruz Roja de Felipe Carrillo Puerto realizará una rifa para recaudar fondos y ayudar a solventar sus gastos operativos en la atención que brindan a la población, la pandemia no les ha permitido realizar boteos y actividades extras.

César Sobrino Chávez, presidente de la Cruz Roja en el municipio, sostuvo que están pasando por una problemática económica, aunque se mantienen en austeridad y logran salir adelante con recursos que ingresan, aún sienten la dificultad de poder operar a un 100% como lo hacían antes del Covid-19.

“Estamos implementando nuevas formas de poder recaudar recursos, después de un año sin actividades y boteos, actividades esenciales para nosotros que no dependemos de alguna dependencia y no tenemos recursos propios, hemos estado a la baja en la operatividad, por eso estas acciones”.

Añadió que al mes por gastos de gasolina, sueldos, entre otras, son más de 140 mil pesos, las cuales se ha logrado cubrir porque han aplicado acciones de austeridad, pero no es suficiente para estar funcionando de manera correcta o como se requiere para una efectividad.

Expresó que están haciendo una rifa de cenas, productos, entre otros productos otorgados por patrocinadores que se hará el próximo sábado 22 a través de sus plataformas digitales, ahora se están dedicando a la venta de los boletos y con ello piensan recaudar una meta de 45 mil pesos.

“Pedimos el apoyo de la ciudadanía, estamos pasando por una situación complicada, sólo nos queda hacer esta actividad, que es la venta de boletos con un costo de 50 pesos, para la rifa de distintos productos que la misma sociedad y empresarios nos han hecho llegar para los fines que corresponda”.

Reiteró que no son una institución de gobierno, no tienen otra fuente de ingresos, más que los donativos, el cual es necesario la participación de la gente, pues sin eso no hay una efectividad y no pueden funcionar como realmente debe de ser, además, de seguir brindado las atenciones pre hospitalarias.

También te puede interesar:

Menos de la mitad del personal de la Cruz Roja Cancún tendrá la vacuna COVID

Pandemia retrasa llegada de voluntarios a la Cruz Roja de Playa del Carmen

¿Le entras al redondeo? Cruz Roja Cancún pide ayuda para seguir ayudando