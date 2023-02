Cruz Roja recaba alrededor de 14 toneladas de ayuda para Turquía

La Cruz Roja de Cancún recabó alrededor de 14 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, insumos médicos, de rescate, ropa, entre otros productos, que será enviada a Turquía.

Amilcar Galaviz Aguilar, director general de la Cruz Roja en esta ciudad, comentó que en este momento se encuentran en labores de embalaje de los productos reunidos desde el jueves pasado, para ayudar a la población de este país, víctima de sismos.

Señaló que la aerolínea hará el traslado hacia el aeropuerto en las próximas horas, por lo que la logística de transportación de la ayuda humanitaria ya no estará en manos de la Cruz Roja, que se encarga de la clasificación y embalaje de lo recaudado.

El entrevistado recordó que una parte de la ayuda humanitaria fue recaudada en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún, pero también de fundaciones como Cáritas y Casa de la Alegría, así como de la Asociación de Hoteles.

“Llegaron seis camionetas pick up. No sabemos cuánto peso había en esas camionetas porque no los pesamos, sino que se bajaron y tenemos los productos en bruto y lo pusimos en una área común donde está en calcificación y embalaje”.