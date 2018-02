Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- La Cruz Roja en Quintana Roo carece de un fondo en caso de un desastre natural, pues el recurso guardado, 700 mil pesos, fue utilizado para “salvar” económicamente a la delegación Chetumal.

Carlos Constandse Madrazo, presidente del consejo estatal de la Cruz Roja, indicó que la meta de colecta del año pasado no se cumplió, y a raíz de eso hubo necesidad de tomar parte del recurso.

En el inicio de la Colecta Nacional de la Cruz Roja, estiman recaudar más de cuatro millones de pesos para las delegaciones de la entidad, además de recuperar el fondo.

“Cada delegación varía en relación a sus necesidades y gasto anual, pero en números generales, buscamos recaudar cuatro millones de pesos, aunque el costo que tienen las delegaciones es mucho más alto; sin embargo esperamos recibir 10% o 15% más de la meta”, consideró.

Señaló que el año pasado no se cumplió la meta, especialmente en la delegación Chetumal, “es importante remarcar que, independientemente de que no logremos la meta, no hubo un solo municipio o delegación que dejará de cumplir con sus obligaciones: de hecho hubo la necesidad de tomar de ese guardado que tenemos, siempre en el caso de alguna eventualidad como puede ser un evento natural”.

Prevé que del presente mes y hasta julio, cuando inicia la temporada de huracanes, puedan contar de nuevo con el fondo para eventualidades.

Señaló que una de las cuestiones del por qué la gente ha dejado de donar, es la creencia de que la Cruz Roja forma parte del gobierno, cuando la realidad es que 85% de sus ingresos provienen de que lo que aporta la comunidad en las coletas.

En su momento, Billy Jean Peña Sosa, presidente del Consejo Consultivo de la Cruz Roja en la capital del estado, dijo que van dos años sin cubrir la meta de la colecta nacional, quedándose 33% debajo de lo esperado: de un millón 500 mil pesos, sólo han logrado cerca del millón de pesos.

Este año esperan recaudar para la delegación de Chetumal, aproximadamente un millón 300 mil pesos.