¿Cuántos libros más? Padres se rehúsan a la educación sexual en Chetumal

Un grupo de padres de familia de Chetumal se sumó a las manifestaciones de rechazo a los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana que se han dado en Quintana Roo, tal y como recientemente sucedió en Chiquilá, Cancún y Felipe Carrillo Puerto.

La mañana de este lunes, el grupo de personas llegó a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) en la capital del estado, y manifestaron su rechazo a los libros de texto con la consigna de “¡Ciencia sí, ideologías no!”, así como con pancartas con las leyendas:

“Nadie está obligado a obedecer una orden que vaya en contra de su conciencia” y “SEP, no le robes: La inocencia a los niños no los erotices, no fomentes el sexo precoz es exponerlos al abuso sexual. No promuevas el transexualismo deja que los niños, sean niños y que las niñas, sean niñas”.