Incrementan precios en productos por Cuaresma

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Profeco detectó incrementos de hasta el 50% y más en los precios de algunos productos de mariscos y verduras en la presente temporada de Cuaresma, mediante un monitoreo de costos que aplica.

Rubén Aguilar Echeverría, subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que las alzas fueron en productos como el tomate, la cebolla, el limón y el pulpo; a esta lista espera que se incorporen otros productos del mar durante los siguientes días.

También te puede interesar: Días santos benefician a pescaderías

“Quién es quién en los precios, la aplicación que nos informa día con día de los precios, en este momento nos indica que aumentó el kilo de limón, estaba en tres pesos y aumentó a 30 pesos; el tomate aumentó a 28 pesos, estaba entre los 20 y 22 pesos; aumentó el pulpo, estaba en 220 el kilogramo y aumentó a 260 pesos en algunos lugares (…) la cebolla blanca aumentó con algunas variaciones de un peso a dos pesos”(sic), explicó Aguilar Echeverría.

Las alzas fueron detectadas gracias al monitoreo de precios y aunque la Profeco no puede hacer nada porque no son productos con precios controlados, el personal realiza verificaciones a fin de que los negocios cumplan con las normativas de comercialización.

“Nosotros no podemos intervenir por los precios, siempre y cuando lo estén dando a conocer (…) hasta ahora no ha habido quejas por estos productos de parte de los consumidores o abusos de los centros comerciales por no mostrar los precios. No hemos tenido hasta hoy nada”(sic), agregó el funcionario.

Actualmente la dependencia monitorea el mercado para verificar el comportamiento de productos de temporada a través del programa Cuaresma 2019.

No obstante, lamentó que derivado de los programas federales, actualmente sólo cuentan con un verificador que se encarga de realizar las actividades de supervisión en Solidaridad; además de que no tienen personal en Tulum, municipio en la que tienen injerencia junto con Cozumel.

Exhortó a la ciudadanía reportar cualquier movimiento irregular por parte de los comercios en las oficinas de la dependencia, que se encuentran en la colonia Centro de Playa del Carmen, a un lado del Palacio Municipal de Solidaridad.