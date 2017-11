Cuarto año consecutivo sin desfile del 20 de noviembre

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Este 20 de noviembre será el cuarto año consecutivo que el ayuntamiento de Benito Juárez no celebre el desfile conmemorativo del 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, según la información dada a conocer por el Instituto Municipal del Deporte, en municipios como Chetumal 27 mil personas participarán en el acto cívico; hasta ahora ninguna autoridad del ayuntamiento ha dado una razón.

En 2013 se llevó a cabo el último desfile cívico-deportivo en conmemoración al aniversario del inicio de la Revolución Mexicana; para el año 2014, en medio de las manifestaciones de los maestros por la implementación de la reforma educativa, Paul Carrillo de Cáceres, el entonces presidente municipal de Benito Juárez, suspendió el desfile para evitar actos violentos en el recorrido, posterior al mensaje del presidente municipal, el gobierno del estado emitió un comunicado suspendiendo la actividad en los 10 municipios.

En ese mismo año, tan sólo en Cancún seis mil personas habían hecho el registro para participar, provenientes de escuelas, instituciones de gobierno, figuras deportivas y trabajadores del Ayuntamiento.

La tarde del 19 de noviembre de ese año, Gabriel Medicuti Loría, Secretario de Gobierno en la administración de Roberto Borge, fue el encargado de hacer el anuncio a nivel estatal con el argumento de que alrededor de 70 personas estaban incitando a estudiantes a realizar protestas durante el recorrido.

La situación en 2015 no fue diferente, al menos para Cancún, ese año Gabriela Rodríguez Gálvez, oficial mayor en la administración de Paul Carrillo de Cáceres, a través de su secretaria entregó un documento a reporteros que estaban en el ayuntamiento en el que daban a conocer la suspensión del desfile por segundo año consecutivo.

Este año, autoridades municipales no han dado explicación por no realizar el recorrido conmemorativo al aniversario de la Revolución Mexicana. (Foto: Jesús Tijerina/SIPSE)

Al igual que la Oficial Mayor, José de la Peña Ruiz de Chávez, secretario de Gobierno en la administración anterior, prefirió no hablar del tema y aventó la bolita a Edgar Ruíz Novelo, director de Eventos Cívicos, quien señaló que la organización del evento le correspondía al Instituto Municipal del Deporte, el día 20 de noviembre llegó, el evento no fue realizado, y las autoridades no dijeron nada.

En el resto de los municipios los desfiles han sido realizados desde 2015.

La justificación del gobierno actual en 2016, fue el cambio de administración, y el poco tiempo para los preparativos del evento; y en este 2017 no hubo razón alguna.