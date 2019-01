Municipios “noquearon” a los boxeadores sureños

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Eliseo González González, delegado en Quintana Roo de la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana (Fecombox), culpó a las administraciones municipales del sur de la entidad de mantener en el olvido al boxeo y carecer de figuras en ese deporte.

González González fue claro al señalar que actualmente en municipios como Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco carecen de jóvenes que resalten en el mundo del boxeo, y es ocasionado por la nula participación o apoyo de las administraciones locales.

“Todo el material humano que está resaltando en este deporte se concentra en Cancún, y esto ocurre porque los municipios tienen en el olvido al boxeo, no les interesa a pesar de que es un deporte que ha dado grandes estrellas”, dijo.

Resaltó el hecho de que los primeros promotores del box deben ser los institutos del deporte de cada ayuntamiento, con la organización de torneos y competencias que brinden experiencia a los jóvenes y niños boxeadores, y al mismo tiempo despierte el interés de muchos más en participar.

“No hacen torneos ni nada por el estilo. Las autoridades no saben lo que están desperdiciando, porque en los municipios del sur hay mucho talento, de ahí han salido grandes boxeadores y hay muchos más que no tienen apoyo”.

El entrevistado destacó como ejemplo lo que recientemente ocurrió con Hiram “Mexicanito” Gallardo, quien fue despreciado por el gobierno municipal de Othón P. Blanco y tuvo que trasladarse a Tulum para recibir apoyo y realizar su pelea, en la que ganó el Campeonato Internacional Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). “Lamentablemente esto es lo que ocurre y ojalá algún día esto cambie”.