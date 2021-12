Culpas y riesgos de la inflación

Empieza diciembre y la tradicional alegría, la prometida felicidad, se queda atrapada en los precios que se elevan brutalmente, en una carrera vertiginosa que barrunta una muy triste Navidad y, lo peor, un 2022 tal vez peor que el año que le restan apenas casi cuatro semanas.

Cuando se conozca mejor la variante Ómicron del Covid-19, su virulencia y letalidad, estaremos en posición de saber qué tan catastrófico será el futuro inmediato, pero las visiones más bien tenebrosas parecen dominar, además de que la nueva manifestación de la pandemia es solo un factor más, pues la devastación que dejaron las anteriores, concomitante con muchos factores tan complejos como de difícil solución global –entre las pocas que hay, como suele suceder, la mayoría están reservadas para cuidar, atender y recuperar a los países ricos– no permiten suponer que se dará la prometida recuperación.

¿De quién es la culpa? Si hablamos de la infección de humanos por el nuevo virus SARS-CoV-2, notificado por primera vez el último día de 2019 en la ciudad china de Wuhan, no podemos saberlo aun: desde una supuesta fuga accidental en un laboratorio situado en ese enclave, pasando por teorías conspirativas más o menos alucinadas hasta la transmisión natural a través de los vampiros –aclaramos que así se llaman los murciélagos hematófagos, y no solo los colegas del conde Nosferatu y del Drácula, pues nos han “corregido” muchas veces–.

Pero la variante Ómicron sí parece tener un origen más detectable: la falta de atención y apoyo del primer mundo a los pueblos más pobres, con casi nulo acceso a los servicios médicos y los medicamentos –como a todos los satisfactores elementales–, así que fue Sudáfrica, donde la pobreza entre la población no blanca (bóer o de origen británico) es extrema.

No sabemos si el Covid-19 en general, pero la variante Ómicron del virus, con todo y sus mutaciones, es hija del capitalismo salvaje o, para darle gusto a López, del neoliberalismo aplicado a rajatabla.

En este espacio hemos criticado las políticas y decisiones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en materia de democracia, división de poderes, democracia y salubridad pública –igual que hemos celebrado algunos aciertos en política y justicia social (el Tren Maya es un buen ejemplo: el Gobierno Federal está dispuesto a financiar el bienestar y la mejora de las condiciones de vida de muchos mexicanos marginados, lo que creemos que corresponde a una de las principales obligaciones del Estado–, pero en este caso en particular es claro que tiene razón: López Obrador declaró que la inflación de 7.05 por ciento, más alta en 20 años, y que casi seguramente romperá el récord secular en unos días, es un fenómeno mundial, potenciados por Ómicron.

De hecho, a pesar de sus críticas iconoclastas al Banco de México, que ha incluido entre las instituciones fifís y derechistas que hay que eliminar para romper con el pasado corrupto y de privilegios clasistas, hasta ahora ha sido respetado en su autonomía de banco central moderno a la altura de los retos mundiales –los buenos resultados que López presume constantemente son en realidad los de esa institución, que en realidad nos ha mantenido milagrosamente como la segunda economía más grande de Latinoamérica.

Las frecuentes caídas del Producto Interno Bruto por causas concomitantes, entre las cuales destaca la pandemia del Covid-19, no es exclusiva de México, pero la caída de las inversiones por las constantes señales negativas que envía el presidente a los capitales mundiales (las más nocivas, entre muchas: la cancelación del primermundista aeropuerto de Texcoco por uno globero, bicicletero y guajolotero, como lo es el de Santa Lucía, y la regresiva reforma energética, todavía sub judice), han obligado al Banxico a elevar a cada revisión las tasas de interés un cuarto de punto porcentual sí son resultado de los yerros de López.

Es cierto: la inflación en Estados Unidos no está muy por debajo de la de México, pero, como comenta el economista Jacques Rogozinsky en El Financiero, en nuestro vecino del norte el presidente Joe Biden y un congreso que entiende y no solo obedece, se ha podido dar el lujo de aplicar medidas contracíclicas, de esas que el doctor López se ha negado aplicar, a pesar de que el paciente está casi en artículo mortis: hace poco fueron aprobados por los legisladores 1.3 billones de dólares para infraestructura que sin duda se requiere para mejorar la productividad y viene otro tanto para programas sociales, que allá no son clientelares, sino estratégicos.

Hay que suplicar que el presidente, que ha pretendido inventarse su economía de los “otros datos” y nos ha llevado entre las patas, no vaya a querer controlar al Banxico, que es uno de esos órganos constitucionales autónomos que tanto odia.

Los mejores momentos que ha tenido López para la economía mexicana es cuando no hace nada, pero con el fin del período de Alejandro Díaz de León como gobernador del banco central, en estos días, ese momentum salvador, en plena inflación rampante, pudiera llegar a su fin, algo que no ha pasado desde los tiempos en que Plutarco Elías Calles lo fundara el 1 de septiembre de 1925.