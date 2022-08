Cuotas escolares “voluntarias” son reales, pero no obligatorias: SEQ

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) informó tiene registro de siete quejas por condicionar la inscripción de alumnos al pago de cuotas escolares.

Carlos Gorosica Moreno, subsecretario de Educación en la Zona Norte de Quintana Roo, detalló que la mayor parte de estas quejas se ha dado en el nivel medio superior.

“Con respecto a las cuotas escolares, la indicación es clara: no son obligatorias, no son motivo de condicionamiento para que los estudiantes puedan asistir y cursar su grado escolar, de ninguna forma”.

Explicó que las cuotas escolares, son "aportaciones voluntarias" debido a que son controladas por los padres de familia y no por los docentes y directivos de la escuela, por lo que, si no se puede aportar, no pueden exigir el dinero para inscribir al alumno.

El funcionario detalló que hay un acuerdo suscrito en las asambleas de padres de familia o del comité de participación social de las escuelas, en el que se establecen los montos a aportar. Sin embargo, se debe estipular que quienes no cuenten con los recursos económicos, podrán apoyar de otra forma.

"Entiendo que esto viene de parte de los acuerdos tomados entre los padres de familia, quienes establecen que todos deben participar, pero hay condiciones económicas difíciles para algunas familias, como el número de hijos, que incluso pueden estar distribuidos en distintas escuelas, donde también tienen que participar. Debe haber mucha sensibilidad, empatía y flexibilidad al respecto".

Por ello, el entrevistado pidió que se respete el acuerdo emitido por la SEQ para solidarizarse con la economía familiar, de buscar alternativas en caso de no poder cubrir la aportación voluntaria.

"Entendemos que en las escuelas públicas muchas veces lo que se tiene para su mantenimiento, deviene de los pagos que realizan los padres de familia, pero eso no debe ser una condicionante para la inscripción del estudiante".

Gorosica Moreno pidió a los padres de familia o tutores que reporten si sienten que están siendo condicionados para inscribir a sus hijos en algún plantel por una cuestión económica, a fin de establecer una conciliación que solucione el problema, como ocurrió con los siete casos mencionados.