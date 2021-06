Cuotas del IMSS e Infonavit ahorcan a pequeñas empresas

Debido a la pandemia, al menos cuatro mil 300 empresas pequeñas y medianas del centro y sur del estado, una de cada cinco, dejaron de pagar las cuotas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a la Federación un programa de estímulos para recuperarse y seguir generando empleos.

El líder del organismo empresarial, Eloy Quintal Jiménez, explicó que muchas empresas ya fueron notificadas por el IMSS y están a punto de embargarles sus cuentas, lo cual implicaría el cierre de negocios, si las autoridades no aceptan un convenio de descuentos o pagos en parcialidades de saldos atrasados.

Aclaró que esto provocaría el cierre de al menos 2 mil 500 negocios más, si las autoridades no aceptan suscribir un convenio que permita aplicar descuentos o pagos en parcialidades de los saldos atrasados.

“Prácticamente todas las empresas que se encuentran en esta situación no lo hicieron porque simplemente quisieron dejar de pagar las aportaciones de sus empleados, sino que es consecuencia de la paralización económica que afectó en el último año al sur de Quintana Roo; durante casi seis meses las empresas no registraban ingresos por el tema de la pandemia, y eso provocó que no tengan dinero para pagar el IMSS o Infonavit”.

Aclaró que esta fue la principal razón por la que varios negocios decidieron despedir a una buena parte de su nómina.

“Pongamos como ejemplo una ferretería que tiene 20 trabajadores, con un sueldo promedio de 4 mil pesos quincenales: por aportaciones al IMSS debe pagar aproximadamente 25 mil pesos mensuales. Si durante cuatro meses no lograron juntar ese dinero, porque no te permiten pagarlo parcialmente, la deuda se incrementó a 100 mil pesos. Eso ya se volvió incosteable en la actual situación de crisis”, aseguró.

Por este motivo, exhortó al Gobierno Federal para que ponga en marcha un programa de estímulos y apoyos sobre este tema, a fin de no afectar los derechos de los trabajadores, pero también permitiendo que las empresas logren recuperarse para seguir generando fuentes de empleo.

