Da INE poderosa herramienta a partidos

Aunque evidentemente están dirigidos a la ciudadanía, el sector de esta que se interesará —o debiera interesarse— en dos importantes estudios-herramientas elaboradas por el injustamente vapuleado Instituto Nacional Electoral —la información nos la hizo llegar el vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, José Francisco Croce Flota, pero sus alcances barruntan una dimensión estatal y nacional, por lo cual también seguramente tuvieron mucho que ver la impecable pero recién reubicada a Chiapas vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva, Claudia Rodríguez Sánchez, y tal vez su sucesor y actual titular, Sergio Bernal Rojas, de quien también esperamos un excelente desempeño, amén del excelente presidente ya retirado Lorenzo Córdova Vianello—, que para estos tiempos electorales pudiesen ser invaluables, al conocer con certeza la justipreciación electoral de sus partidos y eventuales candidatos en la geografía político-electoral de cada distrito de Quintana Roo y de todo el país.

Mentiríamos si dijéramos que, excepto algunos garbanzos de a libra que, como bien se sabe, son en extremo escasos nuestros políticos y dirigentes partidistas que —sean del color que fueren— se caracterizan por un desempeño muy profesional y científicamente orientado. Meritocracia, nepotismo, compadrazgos, amistades, negociaciones —abiertas o inconfesables—, apoyos económicos, popularidad, "populacherismo" y hasta violencia física, pistola en mano —los paradigmas por desgracia abundan, pero mencionaremos en breve golpe de inmediata, aleatoria memoria a Hilario "Layín" Ramírez Villanueva, ex alcalde de San Blas, Nayarit: ese que robaba "poquito"; al mismísimo gobernador de Morelos, el rijoso ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, del cual se asegura que las más temibles agencias nacionales e internacionales contra el crimen organizado se relamen los bigotes perfumados de pólvora para, cuando termine su fuero constitucional, echarle el guante y meterlo a la cárcel, o al legendario Gonzalo Natividad Santos Rivera —Gonzalo N. Santos, para los cuates—, el remanente de caudillo-bandido revolucionario que llegó a gobernador de San Luis Potosí y, ostentando tal cargo, lanzó la inefable definición de moral como "un árbol que da moras".

La mayoría de los dirigentes y líderes de nuestros tiempos pertenecen a esa laya y si la verdad no creemos que hayan cumplido la tarea de la maestra de tercero de primaria de leer Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, ¡mucho menos la Constitución General, las estatales y las leyes electorales!

Pero la esperanza es lo último que debiera perderse, aunque el de la pluma se haya apartado, desde muy joven, de dicha máxima de abuelitas consentidoras, de buñuelos y chocolate, y crea firmemente en la de Friedrich Nietzsche que reza, con más sentido común: "la esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga la tortura de los hombres"… la de los mexicanos, dicho con toda bonhomía, lleva ya dilatada más de 500 años. ¡Qué aguante, la verdad!, pero si medio milenio no es nada, una cuarta transformación no dura más que el ciertamente perezoso abanicar de la cola de un hastiado pavo real.

Está bien: cerraremos el libro de Arthur Schopenhahuer, nos olvidaremos un rato de Søren Kierkegaard y esperaremos haciendo tábula rasa que nuestros politicastros consideren los trabajos que el INE presentara en el hermoso Auditorio de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo este miércoles 5 de julio: el "Sistema de Consulta Estadística de las Elecciones (Sicee) en el ámbito federal de 1991 a 2021 y local de 2015 a 2022, "que comprende la información a nivel casilla electoral, sección electoral, distrito electoral, municipio, entidad federativa y nacional, con la finalidad de que la ciudadanía cuente con datos verificables y confiables de los resultados electorales y otorgar máxima publicidad para contribuir al fortalecimiento de la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática del país".

El otro instrumento se llama Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2021 (EMPC), comprende los módulos de resultados nacional y distrital, datos históricos, monografía estatal y monografía distrital.

Acudan, señores dirigentes, estrategas y precandidatos. Con todo respeto —"digo, es un decir", habría expresado el gran aedo César Vallejo—, si son ustedes muy burros, como los hechos lo han demostrado tercamente por siglos —mil disculpas, pero lo cortés no quita lo cabezón—, pues no se podrán "aburrir" —transmutarse en asnos— más de lo que ya están. Si usted lector, en particular, no es un jumento, tampoco se aburrirá, pues conocerá herramientas invaluables para los procesos electorales venideros, para que no se piense que solo llevando "amlitos" de trapo o inflables, o gritando consignas contra el "dictador venezolanizado" se puede ganar elecciones y, sobre todo, entender las necesidades de la ciudadanía.

Como decía aquella publicidad y concurso finisecular mexicano a favor de la lectura, que nos parece que prevalece y no ha sido eliminado por fifí y neoliberal: "Cuando lees, no te aburres"… aunque, ¡ni modo!: habrá muchos, muchísimos que ya no tengan remedio.

Habrá que ver quiénes asisten… decimos: solo por curiosidad.