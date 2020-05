Dana Salguero estrena el tema “Jugo Limón”

Cancún.- La cantautora argentina pero de corazón playense, Dana Salguero, estrena un nuevo tema para llevar alegría y un reflexivo mensaje a su público en medio de esta pandemia, al que tituló “Jugó Limón”.

Esta canción cuenta con percusiones como tambores, congas, cajón peruano y shekere, resultando una rica fusión de ritmos afrocubanos con jazz, dijo en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, en la que también compartió detalles de su segundo sencillo.

El recorrido musical de estos nuevos temas tiene que ver con generar una mixtura y una fusión de los géneros que he conocido a lo largo del continente, y el mensaje que pretendo dar es siempre buscar las maneras más saludables de vincularnos.

Para la cantante, “Jugo Limón” hace analogía a la acidez del limón y a la sensación que se puede encontrar cuando empezamos a sentir que una relación ya no va, que ya hay algo que no te gusta, la idea es generar una pregunta a tiempo para poder salir de una relación tóxica que no nos construye.

Está basada en una historia mía personal pero tiene una connotación que puede generar identificación con muchas personas, a quien no le ha pasado encontrarse en un vínculo que no lo fortalece y que aún así lo perpetúa, expresó Salguero.

“También soy psicóloga y he venido analizando toda esta cuestión de cómo nos vinculamos, qué pasa en Latinoamérica y su gente y me pareció interesante enviar este mensaje a través de mis canciones”.

Dana llegó hace tres años a México y en medio de una gira por Latinoamérica decidió que Playa del Carmen sería el lugar donde se quedaría a vivir, desde entonces y junto con un equipo de músicos mexicanos ha hecho sus últimas dos producciones musicales, entre las que se incluye este nuevo tema “Jugo Limón” que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.