Vacacionistas provocan daños en Sian Ka’an

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- La temporada vacacional de Semana Santa dejó daños en 25.5 hectáreas de selva en la reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, ubicada en Felipe Carrillo Puerto, principalmente por incendios provocados por fogatas.

Oscar Guzmán Escalante, subdirector de la reserva, que abarca cerca de 600 mil hectáreas, expresó que a lo largo y ancho de la biosfera se detectaron dos incendios, decenas de personas en pesca furtiva, además de zonas donde se talaron árboles sin algún permiso.

“En lo que van de las vacaciones fueron los incidentes que detectamos con mayor repunte, el cual se ve en todas las temporadas vacacionales, no sé si la gente no sabe o simplemente ignora que están en un Área Natural Protegida (ANP) y no pueden estar haciendo ese tipo de actividades”, señaló.

Precisó que los incendios se detectaron en el ejido de Cecilio Chi con una hectárea y media de afectación; otra en la zona del Placer, con afectación aproximada de 24 hectáreas, generados por mal manejo del fuego de parte de quienes ingresaron al área.

En lo que respecta a la pesca ilegal en el área, explicó que en los próximos días se dará a conocer el número de llamadas de atención o sanciones impuestas, porque apenas se están concentrando los datos de las cinco zonas de acceso a la reserva.

De igual manera, realizan el levantamiento de datos sobre la cantidad de área afectada por la tala ilegal, por lo que los daños a la zona pudieran incrementar.

“Nosotros nos encargamos del cuidado del Área Natural Protegida, y en esta ocasión desplegamos varias brigadas para el cuidado de los espacios.

“Esos fueron los resultados que obtuvimos, además de que la gente no tiene la cultura de llevarse la basura, no olvidan sus pertenencias, pero sus deshechos sí”, sostuvo.

El Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil y la reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka’an conforman el Complejo Sian Ka’an, con un área de 652 mil 192.97 hectáreas, y comparten un solo programa de manejo ambiental.