Daniel Habif ofrecerá una experiencia íntima y auténtica

CANCÚN.- El conferencista y couch de vida Daniel Habif llega a Cancún este 28 de febrero para consentir a su público con una conferencia diferente, “íntima, auténtica e inmersiva”, es así como Daniel define esta gira de conferencias llamada “Alto Voltaje”, la cual es parte del concepto Inquebrantables. En exclusiva para Novedades Quintana Roo comparte los detalles de su visita.

“Como siempre, entusiasmado de hacer una presentación, estoy agradecido con el público de Cancún que me está abriendo las puertas de nuevo. En esta ocasión será una experiencia un poco más íntima, auténtica e inmersiva, vamos a hablar de temas importantes como la manera de administrar de forma eficiente el tiempo, cómo lidiar con estos estímulos voraces y feroces que recibimos de las redes sociales todos los días, haremos ejercicios para la edificación del autoestima de una manera integral y holística, para que cada persona haga un cambio y mejore su vida”, detalló Daniel, quien se considera un provocador del bien.

En 30 años en el mundo del couch y la motivación, el mensaje de Habif ha llegado a billones de personas; sin embargo, él no da solo conferencias motivaciones sino “fiestas para el alma”, dice.

“No me interesa contar a las personas que llego, porque en el momento que alguien convierte a su comunidad en un número y olvida que detrás de un click o un corazón hay una persona con nombre y apellido, ha perdido la capacidad de liderar, no me enfoco a un arquetipo ni a una ideología, me dedico a poner mis talentos y dones al servicio de la comunidad, soy un provocador del bien, alguien que quiere profesionalizar al bien ya que el mal es cada vez más enfocado y disciplinado, necesitamos organizar los flancos defensivos y ofensivos ante las depresiones, las ansiedades, las tristezas, las nuevas adicciones digitales, hay que hacer frente a la decadencia humana y la pérdida de los valores y la moral”, expresó.

Muchos proyectos en puerta

Además del tour 2020, Daniel Habif prepara una película, una obra de teatro… “estoy produciendo un espectáculo que dura ocho horas, acabo de terminar un libro que ya salió a la venta, estoy escribiendo el segundo programa de conferencias, estoy haciendo un documental… la vida es muy apasionada cuando la vives de esa forma, y sí no todo me sale bien, me equivoco, pero me gusta equivocarme en algo nuevo y no lo veo como error, sin duda es un aprendizaje”.