Escapó de una red de trata y fue hallada muerta en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La muerte de Daniela Patiño, una joven colombiana de 22 años de edad, quien hace unas semanas llegó a México luego de escapar de una presunta red de trata de personas en Guatemala ha causado consternación y ya es investigada.

De acuerdo con Noticieros Televisa, la chica, originaria de Antioquia, Colombia, llegó los primeros días de septiembre a Playa del Carmen, Quintana Roo, tras supuestamente huir de una red de trata que la tenía secuestrada en Guatemala.

Sus familiares, meses antes, tuvieron contacto con Daniela, dijeron que había tenido una charla, por medio de Facebook con una amiga, que le habría ofrecido empleo de mesera en Madrid, España.

De acuerdo con esa versión, el 16 de agosto la joven aterrizó en Guatemala engañada por una red de trata de personas; desde ese momento, pidió auxilio a su padre.

“Le decía, Daniela, por favor véngase para la casa, véngase para acá. -Pa’, me tengo que ir, son unas personas muy peligrosas, esto es una trata de blancas, me van a matar, vea si de pronto me matan estoy en esta dirección”, relató Elkin Patiño, padre de Daniela.

Tras varios días sin comunicación, la joven comentó a sus padres que ya había logrado escapar de los tratantes tomando un autobús hacia Playa del Carmen, en Quintana Roo, desde allí, mantuvo comunicación con sus padres y hasta les mandaba videos.

“¡Mire que lindo, ay apá voy a llorar, soy muy feliz, mire que lindo y si usted voltea para allá está la playa, pá, es hermoso, es hermoso, estoy muy feliz!”, recuerda su padre que decía Daniela.

El pasado 10 de septiembre, la familia perdió comunicación con ella, por lo que la reportaron como desaparecida.

Una semana después, el cuerpo de Daniela fue localizado en un lote baldío de Residencial Campestre en Playa del Carmen, fue gracias a una foto de su tatuaje en el brazo derecho con la palabra ‘inefable’, que un conocido la identificó y dio aviso a sus familiares.

Ahora, sus padres buscan recursos para repatriar los restos de Daniela.

La Fiscalía ya inició una carpeta de investigación por feminicidio

La Fiscalía General del Estado informó este jueves a través de un comunicado que ya abrió la carpeta de investigación 3048/2019 por feminicidio.

La mujer fue reportada como desaparecida desde el 7 de septiembre ante la autoridad ministerial por lo que se activaron todos los protocolos de búsqueda –entre ellos- el protocolo ALBA para tratar de localizarla cuanto antes.

De acuerdo a las primeras indagatorias, el 12 de septiembre se recibió el reporte –vía 911- en donde se informó el hallazgo de un cuerpo sin vida en la colonia El Venado.

Al arribar al lugar, peritos criminalistas confirmaron que se trataba de una persona del sexo femenino. Se realizó el procesamiento del lugar para recabar todas las evidencias y los datos de prueba que permitan a los fiscales del ministerio público identificar al o a los probables participantes de este hecho.

Posteriormente, con base a los resultados de las pruebas de genética forense se logró conocer la identificación de la víctima y de inmediato se le informó a sus familiares.

(Con información de Noticieros Televisa)