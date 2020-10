México: Danila Sigal da lección de vida y cumple uno de sus sueños

Cancún.- La cantante Danila Sigal fue diagnosticada con cáncer de mama hace 18 años, dedicarse a la música era algo que desde pequeña soñaba, cuando el doctor le dijo que solo le quedaban seis meses de vida decidió poner manos a la obra y lleva ya una década componiendo canciones que cuentan su historia, siempre buscando dejar un mensaje a quienes padecen esta enfermedad a que se agarren de algo que las apasiona para debilitar el padecimiento.

“Soy un apaciente de cáncer metastásico de mama, llevo 18 años batallando la enfermedad, en el primer diagnóstico me daban seis meses de vida ya lo largo de estos 18 años he tenido diferentes metástasis donde los doctores no me dan un panorama alentador, pero he intentado en la medida de lo posible transformar la experiencia en lo más constructivo posible y en el proceso de yo sanar, trato de motivar a otros y ahí es donde entra la parte musical ”, detalló Danila, quien durante más de 25 años llevaba una carrera corporativa en Procter & Gamble, hasta que decidió dar rienda suelta a su pasión por la música.

Danila Sigal es un gran ejemplo de esperanza y amor.

“Llevo ya una década componiendo todo un catálogo musical motivacional que se desprende de mi travesía con el cáncer, de mis reflexiones, es un catálogo de muchos géneros que reflejan todos mis estados de ánimo que han sido muchos y muy diferentes, con la música siempre sacó en octubre una campaña de concientización acerca del cáncer de mama que se acompaña de un sencillo y fotos con mensajes que ilustren y queden en la mente de las personas ”.

Un ejemplo de optimismo y agradecimiento

Danila ha pasado por más de 350 sesiones de quimioterapia, más de 50 radiaciones, se sometió a varias cirugías como la masectomía y reconstrucción de mamas y luego de 18 años, sigue sonriéndole a la vida pidiendo el milagro de la cura; sin embargo, piensa que cada día que amanece es el mejor regalo de vida, ver crecer a sus hijos es la mayor bendición que tiene y justo, ese mensaje de optimismo es lo que busca compartir y que mejor que con música.

Cada canción de Danila revela pasajes de su camino en esta vida.

“Lo que traté de hacer es no darle poder a la enfermedad, sí voy a la quimio, tomo lo que me dice el doctor pero qué hago, tomo un rol proactivo en mi propia sanación, se escuchan muchos casos de milagros, porque nuestra historia no puede ser uno de ellos, porque no pintar un panorama bonito, justamente mi más reciente sencillo que acompaña la campaña de este mes es el tema “The Key” (La llave), lo que a mí me ha funcionado y es el tener una visión de ti misma en salud perfecta ”, expresó Sigal, quien al ritmo de arreglos urbanos y en colaboración con dos grandes talentos como Jorge Daher y Evan, lanza un nuevo mensaje de optimismo.

A la fecha Danila cuenta con una amplia discografía, empezando con su primer álbum llamado Testimonio, del cual se desprende su primer tema “Una vida que cuente”, que habla sobre hacer de nuestra vida algo que valga la pena; le siguió Vital, otro llamado Milagro y varios sencillos más que cuentan pasajes de la vida de la cantante.