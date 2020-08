Dante Spinetta presenta Niguiri Session, la vista de un concierto entre amigos y en la intimidad

Cancún.- El cantautor argentino Dante Spinetta reunió a su banda en Naré, un Sushi Bar de la Ciudad de Buenos Aires, donde acostumbra pasar el rato, ahí interpretó algunas canciones de su repertorio como solista y así nació el primer registro de sus temas en vivo llamado: Niguiri Sessions. En una amena charla con Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de este nuevo material que ya está en todas las plataformas digitales.

“La idea fue registrar lo que estaba pasando en vivo en los tours que estuve haciendo el año pasado, quise hacer un concierto en un lugar diferente, estaba comiendo con amigos en un sushi muy increíble y se me ocurrió hacerlo ahí, en febrero lo grabamos sin saber que se venía toda esa pandemia, lo que si sabía era que lo quería dividir en dos partes y que fueran versiones en vivo reales. Arrancó esta pandemia y salió en este momento, dentro de todo para mi es una magia tener este material, me permitió conectarme con la gente de América Latina y España y salir de mi casa, que sería de la pandemia sin la música, el arte a todos nos ayuda mucho, es importantísimo en este momento”, expresó Dante, quien se dijo reflexivo ante estos meses de confinamiento.

“Cuando arrancó todo esto estaba empezando a grabar un álbum, de pronto se interrumpió el mundo, se interrumpió mi manera de ver y sentir un montón de cosas, estoy seguro que mi álbum será completamente distinto al que venía trabajando no voy a usar nada de eso, cambio la sensación del mundo, del tiempo de las cosas, estamos en un tiempo hiper sensible con esas subidas y bajadas drásticas, creo que estamos todos en ese mismo viaje, obviamente la música se ve afectada, no quiero hacer el disco de la pandemia estoy componiendo mucha música pero la escritura me está costando, no puedo dejar de sentir todo lo que está pasando, el conteo de infectados, no quiero que mi álbum esté lleno de eso, pero si tendrá las reflexiones de los cambios que hemos tenido en este tiempo, hay que reparar un montón de cosas, repensar y volver a escribir un montón de cosas en la historia que están mal, al estar todos sensibles gran parte de la sociedad se unió y son esas cosas que sí quiero transportar al disco y hablar de ciertas cosas”.

Nuevo disco y concierto en puerta

Ambas partes de las Niguiri Sessions ya se encuentran disponibles en todas las plataformas, con un tracklist que incluye “Soltar” y la participación especial de Julieta Rada en “Olvídalo” y será el próximo 10 de septiembre que compartirá con el mundo su música a través de un concierto virtual.

“Estoy planeando un concierto para el 10 de septiembre, tocaré para todo el mundo en simultáneo, algo nuevo para mí, en un escenario con toda la banda, con preproducción rebuena, tocaré parte de las Niguiri Sessions y otras cosas más, es la modalidad que se está dando ahora, es algo que pasaría de manera eventual, ver shows desde la casa y la pandemia adelantó la situación, la música tiene que seguir sonando, además hay un montón de familias detrás que necesitan trabajar y sabemos que seremos los últimos en volver a los shows con gente, entonces se está reinventando la situación y me parece que puede ser muy buena experiencia”, puntualizó el buen Dante Spinetta.