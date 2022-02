Dayanara, de las pasarelas al flow del reguetón

Segura de sí misma y con el orgullo de representar lo mejor de su tierra en otras latitudes, la reconocida artista ecuatoriana Dayanara da en la industria musical con su desafiante evolución de las pasarelas al flow del reguetón.

Dayanara se ha convertido en la voz urbana de Ecuador con reconocimiento internacional, tras su paso por la Quinta Vergara en el Festival Viña del Mar en 2019, donde representó a su país y se convirtió en la artista más viral del evento.

Sin prejuicios, rompiendo patrones y representando a todas las mujeres que deciden la vida que quieren vivir, su evolución como artista ha sido controversial.

A la guayaquileña la han visto crecer en su país a través de la televisión desde que tenía apenas 10 años. Luego se abrió paso en certámenes de belleza internacionales, y tras ganar el Miss Teen Universe 2015 le ha tocado sobrellevar el estereotipo de la princesa dulce y delicada que debe parecer perfecta para encajar en el prototipo ideal.

Sin embargo, aún siendo Miss, Dayanara siempre ha mantenido su esencia y espontaneidad para mostrarse sin filtros ni caretas, conquistando escenarios de gran envergadura en América Latina y Estados Unidos.