‘De haber sabido… no me hubiera venido a vivir aquí’

Vladimir Villamil/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Vecinos del fraccionamiento Paseos Kabah denunciaron que llevan más de siete años con problemas de inundación, ya que sobre la avenida Juan Escutia, esquina con Álvaro Obregón, en la Región 222, en las manzanas 24 y 25, en temporadas de lluvia se les inunda toda la avenida y se mete el agua a las casas.

En un recorrido por el fraccionamiento, Novedades Quintana Roo constató que la mayoría de las alcantarillas contenían basura que tapaba el libre paso del agua, y siendo aproximadamente las 13 horas la avenida continuaba inundada, que a decir de los vecinos ya parece una laguna.

“Cuando se inunda tenemos que cargar a nuestros hijos para evitar que lleguen mojados a la escuela, o tenemos que dar toda una vuelta enorme, ¡es horrible esto!”, expresó la señora Yazmín Balam Vázquez.

Han estado denunciado el problema en el Ayuntamiento, pero hasta ahora dicen los vecinos que no les han resuelto nada, algunos de los inquilinos incluso ya quieren dejar de vivir en el fraccionamiento por este problema.

“Llevo cuatro años viviendo en este fraccionamiento y siempre es lo mismo, nada más es una simple lluvia y se inunda, pero cuando caen más fuertes, el agua se mete hasta nuestra casas, por lo que hemos tenido que construir en las entradas de las puertas pequeños topes para que no rebase y se meta, de haber sabido que esto iba suceder no me hubiera venido a vivir aquí”, indicó Apolonia Domínguez.

Mencionaron que incluso ellos mismos han tenido que hacer trabajos de limpieza y desazolve, acarreando con cubetas el agua, para que no continúe inundado, pero apenas llueve y otra vez el mismo problema.

“Hemos visto que vienen los trabajadores del Ayuntamiento a desazolvar, pero no han podido, argumentando que como existen cables del servicio de televisión de paga pueden chocar con los tubos que traen los camiones, y causar un accidente, pero deberían de buscar la forma de sacar el agua, porque no podemos seguir así”, manifestó Vladimir Domínguez López, residente del fraccionamiento.