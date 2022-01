De visibilidad a la realidad

Hace unos meses recibí una invitación para dar clase en una universidad. El semestre esta ahora por terminar y la experiencia ha sido enriquecedora. He podido conocer a una generación de jóvenes que tendrán en promedio 20 años y me ha abierto las puertas para entender su visión del mundo.

El tiempo es relativo, a veces nos cuesta acomodar en perspectiva su paso. El 12 de diciembre de 1997, ninguno de mis alumnos había nacido aún cuando nuestro país se detuvo por completo.

Ahí estábamos millones de personas pegados a la televisión, siendo testigos de algo inusitado. La sociedad levantando la mano y participando activamente, poniendo su atención y donativo a favor de una causa que prometía apoyar al sector más vulnerable e ignorado de nuestra sociedad: Los niños con discapacidad.

Son 24 años de ese primer teletón, que con el paso del tiempo se convirtieron en muchos teletones, cada vez con mayor participación, recaudación y resultados.

Resultados visibles, reales, que crecen cada día a través de la atención de miles de familias en todo el país. Lo que se logró más allá de la recaudación, fue poner el tema de la discapacidad en México sobre la mesa.

Remover el estigma negativo, el desconocimiento que lo envolvía para aceptarlo por lo que es: un problema real que estaba desatendido y envuelto en ignorancia para la sociedad. La visibilidad trajo consigo cambios que se reflejaron en la manera de tratar la discapacidad. Por supuesto que estos logros no le pertenecen únicamente a la Fundación Teletón.

Existen muchas organizaciones, iniciativas y personas que buscan también la inclusión de las personas con discapacidad. El impacto en todos los ámbitos de lo que se ha logrado a partir de entonces es evidente.

Reformas laborales para asegurar condiciones equitativas de trabajo, civiles que buscan garantizar la movilidad han sido aprobadas en los últimos años.

La visibilidad también cambió nuestra conducta y la manera en la que nos tratamos, estamos construyendo una cultura de inclusión que crece año con año. Lo logrado hasta ahora, es un triunfo colectivo, aunque lamentablemente no ha sido suficiente.

Si alguien te habla de Teletón, probablemente pienses en el programa de televisión. La realidad está en cada uno de sus Centros de Rehabilitación, donde familias, voluntarios y trabajadores trabajan para la rehabilitación e inclusión de miles de niños y adolescentes.

Las posibilidades de atención siguen siendo limitadas y siguen necesitando de nuestros donativos para poder seguir atendiendo a más personas.

Hace poco, un alumno me contó que es egresado del CRIT Yucatán. Fue atendido por 6 años y ahora está a punto de graduarse. No sabes el orgullo que me dio por él, por ti, por nosotros. Hoy los jóvenes marchan y se movilizan para darle visibilidad a causas que merecen nuestra atención.

La visibilidad es el camino del cambio y lo entienden. Para ellos la existencia de un CRIT es algo normal. No saben la transformación social que requirió lograrlo. Hoy se conmemora el día mundial a favor de las personas con discapacidad y mañana será el Teletón.

Es importante que sepamos que la causa sigue en pie de lucha. Que es indispensable mantener la mano arriba y apoyar. Apoyar donando, para seguir construyendo un país más justo, más humano, e incluyente para todos. ¡Que así sea!