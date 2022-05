Debate: Dr. Pech expuso el mejor proyecto para rescatar el paraíso

"El gobierno del cambio le quedó mal a Quintana Roo, y los del cambio verdadero resultaron más de lo mismo. Por ello, hoy vengo a enfrentar a una nueva generación de rufianes, que aunque vienen disfrazados de morena en realidad son verdes; por eso quiero ser gobernador, para recuperar la paz que nos permita trabajar en lo que hace falta: equilibrar la riqueza entre el norte y el sur para darles oportunidades a los olvidados y desprotegidos; evitar la destrucción del medio ambiente y transformar nuestro crecimiento en un desarrollo sostenible para beneficio de nuestros hijos y nietos. ¡Yo lo voy a hacer!".

Así lo expuso el ganador del debate el candidato a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez, quien presentó las mejores propuestas al ofrecer un gobierno que hable de frente, incorruptible, en el que no habrá intocables, ni “mordidas” a cambio de permisos para construir hoteles que destruyan nuestro medio ambiente, ni habrá contratos para empresas de familiares, ni empresas fantasma, señaló el comunicado.

Por eso, aseguró el Dr. Pech, "todos los funcionarios de primer y segundo nivel de mi gobierno presentaremos nuestras declaraciones 3 de 3 y firmaremos los Compromisos Anticorrupción. Yo ya lo hice", y agregó que "publicaremos mensualmente los estados y compromisos financieros del gobierno estatal y se evaluará permanentemente a todos los funcionarios públicos de primer nivel".

Expuso el candidato naranja a gobernador de Quintana Roo que "no vamos a permitir que funcionarios que no tenían nada, compren casas blancas de millones de pesos. No vamos a permitir que familiares de funcionarios obtengan placas de taxis. En mi gobierno no vamos a permitir que funcionarios beneficien a sus familiares con proyectos que comprometan el presupuesto del estado. Quintana Roo merece un gobierno decente, incorruptible, que respete el dinero del pueblo y maneje el presupuesto público con honestidad, transparencia y responsabilidad. Y de eso, me encargaré yo".

Sobre la situación económica, el Dr. Pech afirmó que "Quintana Roo es un estado rico, pero su riqueza se ha quedado en manos de grandes intereses y un puñado de familias de políticos. Llevamos más de 40 años creciendo de forma desordenada y sin desarrollo. Cada día hay más actividad económica, pero no mejora la calidad de vida de la mayoría de los quintanarroenses. Hay dos grandes problemas que debemos enfrentar: primero, la insensibilidad de aquellos que en la zona norte destrozan nuestras playas y medio ambiente para enriquecerse, despedazan nuestras bellezas naturales y nos dejan sin nada. Y segundo, el abandono de los gobiernos insensibles que dejan a la deriva a los más necesitados y provocan un grave problema de asentamientos irregulares. Los trabajadores no pueden obtener un patrimonio digno ni cercano a sus puestos de trabajo. Los malos gobiernos tienen en el abandono a aquellos que generan la actividad económica".

Por ello, sostuvo el aspirante de MC a gobernador que "mi propuesta es clara: crecimiento sí, pero con desarrollo, con justicia, con servicios públicos de calidad y con garantía de vida digna para la gente. Tenemos que buscar el desarrollo económico estableciendo una relación más justa con el gobierno federal: que la riqueza que se genera en Quintana Roo también sea para Quintana Roo".

Y concluyó el Dr. Pech: "los que sí amamos esta tierra tenemos que unirnos para defenderla con toda nuestras fuerzas. No podemos volver a equivocarnos. Necesitamos darle a Quintana Roo un gobierno decente que recupere la paz en sus ciudades, que genere oportunidades y bienestar para todos, que proteja el medio ambiente y transforme su crecimiento actual en un desarrollo sostenible".